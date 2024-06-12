https://ria.ru/20240612/kozlov-1952435423.html

Семья россиянина Козлова рассказала, как над ним издевались в плену в Газе

Семья россиянина Козлова рассказала, как над ним издевались в плену в Газе - РИА Новости, 12.06.2024

Семья россиянина Козлова рассказала, как над ним издевались в плену в Газе

Россиянин Андрей Козлов, который на днях был спасен израильским спецназом из плена в секторе Газа, где он провел восемь месяцев, подвергался психологическому... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T20:51

2024-06-12T20:51

2024-06-12T21:29

андрей козлов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Россиянин Андрей Козлов, который на днях был спасен израильским спецназом из плена в секторе Газа, где он провел восемь месяцев, подвергался психологическому давлению, угрозам и наказаниям со стороны радикалов, рассказали РИА Новости члены его семьи. "Его подвергали психологическому давлению и его многократно наказывали. Факт того, что он россиянин, не помог ему. Речь идет не о физических наказаниях. К примеру, его запирали в ванной комнате за то, что он не стучал, когда заканчивал (процедуры - ред.). Его много подвергали унижениям. Ему, например, угрожали смертью, а на следующий день говорили, что любят его. Они проделывали с ним много трюков", - рассказала в беседе с корреспондентом РИА Новости его девушка Дженнифер. Она добавила, что Андрей предпринимал попытки связаться со своей семьей и сказать, что он жив, однако похитители не предоставили такой возможности. Отец россиянина, Михаил, отметил, что какое-то время у сына в плену были связаны руки и ноги и ограничена свобода передвижения. "Мы даже не знаем продолжительность этого времени. Какое-то время руки даже были связаны за спиной. Он (Андрей - ред.) с юмором рассказывает, что испытал огромное облегчение, когда их связали впереди, потому что он смог ими как-то пользоваться, так как сложно есть и пить, когда у тебя руки связаны", - рассказал Михаил. Младший брат Андрея, Дима, также подтвердил, что радикалы оказывали на заложника психологическое воздействие, а по поводу физического отметил, что "они старались не оставлять на нем следов".

https://ria.ru/20240608/izrail-1951709431.html

https://ria.ru/20240608/zalozhniki-1951631653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей козлов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году