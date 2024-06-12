https://ria.ru/20240612/kostin-1952383525.html

В ВТБ заявили о необходимости пересмотра финансовой системы

В ВТБ заявили о необходимости пересмотра финансовой системы - РИА Новости, 12.06.2024

В ВТБ заявили о необходимости пересмотра финансовой системы

Международная финансовая система нуждается в пересмотре, полагаться только лишь на западные рынки недопустимо, заявил глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:06

2024-06-12T16:06

2024-06-12T16:06

экономика

сша

нью-йорк (город)

андрей костин (банкир)

брикс

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АНКАРА, 12 июн – РИА Новости. Международная финансовая система нуждается в пересмотре, полагаться только лишь на западные рынки недопустимо, заявил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, проблемы, возникшие в банковском секторе, могут быть в значительной степени решены благодаря использованию национальных валют в международной торговле. "По большому счету, нужно создавать новый финансовый рынок. Потому что нынешняя международная финансовая система формировалась в других условиях", - сказал Костин в интервью турецкому государственному агентству Anadolu. Костин подчеркнул, что сейчас только на страны БРИКС приходится 40% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), что превышает экономическую мощь стран "Большой семёрки". "Поэтому, конечно, нам необходимо пересмотреть эти условия. Запад и США доминируют не только в финансовой системе, но и в международных организациях, таких как Международный валютный фонд. Поэтому, конечно, мы должны переосмыслить ситуацию, создать свои собственные рынки, биржи, ценные бумаги, клиринговую систему, свои депозитарии. Нельзя полагаться только на рынки Нью-Йорка и Лондона", - сказал глава ВТБ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, нью-йорк (город), андрей костин (банкир), брикс