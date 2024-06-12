В ВТБ заявили о необходимости пересмотра финансовой системы
Глава ВТБ Костин: международная финансовая система нуждается в пересмотре
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
АНКАРА, 12 июн – РИА Новости. Международная финансовая система нуждается в пересмотре, полагаться только лишь на западные рынки недопустимо, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
По его словам, проблемы, возникшие в банковском секторе, могут быть в значительной степени решены благодаря использованию национальных валют в международной торговле.
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"По большому счету, нужно создавать новый финансовый рынок. Потому что нынешняя международная финансовая система формировалась в других условиях", - сказал Костин в интервью турецкому государственному агентству Anadolu.
Костин подчеркнул, что сейчас только на страны БРИКС приходится 40% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), что превышает экономическую мощь стран "Большой семёрки".
"Поэтому, конечно, нам необходимо пересмотреть эти условия. Запад и США доминируют не только в финансовой системе, но и в международных организациях, таких как Международный валютный фонд. Поэтому, конечно, мы должны переосмыслить ситуацию, создать свои собственные рынки, биржи, ценные бумаги, клиринговую систему, свои депозитарии. Нельзя полагаться только на рынки Нью-Йорка и Лондона", - сказал глава ВТБ.
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