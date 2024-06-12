https://ria.ru/20240612/kosovo-1952378597.html

Посол США гордится введением сил НАТО в Косово

Посол США гордится введением сил НАТО в Косово - РИА Новости, 12.06.2024

Посол США гордится введением сил НАТО в Косово

Посол США в Приштине Джеффри Ховенир заявил в среду, что 25 лет назад силы НАТО вошли в Косово и Метохию, а косовоалбанские власти в Приштине после этого... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:41

2024-06-12T15:41

2024-06-12T15:41

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БЕЛГРАД, 12 июн – РИА Новости. Посол США в Приштине Джеффри Ховенир заявил в среду, что 25 лет назад силы НАТО вошли в Косово и Метохию, а косовоалбанские власти в Приштине после этого построили "успешное, демократическое общество". Его слова цитирует портал Kosovo online."Силы НАТО 25 лет назад вошли в Косово. Американское руководство сыграло решающее значение в том, чтобы это сделать возможным… Сейчас, 25 лет спустя, мы гордимся всем, чего вы достигли. Вы построили свое суверенное, демократическое и многонациональное государства от фундамента. То, чего вы добились – исключительно. США гордятся тем, что являются вашим партнером", - цитирует портал Kosovo online американского посла, который добавил, что вместе с Приштиной противостоит "любым попыткам разделения общества по национальным или религиозным признакам". В апреле-мае косовоалбанские власти в Приштине провели первую с 2011 года перепись населения, результаты которой будут обнародованы в июле. Согласно прогнозам Агентства статистики в Приштине, население с 2011 года снизилось с 1,7 миллиона до 1,5 миллиона жителей из-за миграции и снижения рождаемости. По данным НКО, работающих в крае, в мае этого года 18% жителей Косово жило за чертой бедности с доходами менее 45 евро в месяц. По данным властей Сербии, за прошедший год из-за террора и давления косовоалбанских властей в Приштине 14% сербов покинули Косово и Метохию. Всего число сербов на территории края оценивается в 100-110 тысяч человек. Постоянное представительство ЕС в Приштине, миссия ОБСЕ, посольства Франции, ФРГ, Италии, Великобритании и США в июне выразили обеспокоенность решением косовоалбанских властей по экспроприации земельных участков местных сербов на севере края и призвали привести эту деятельность в соответствие с законом. Они ранее высказали озабоченность решением "центробанка" в Приштине разрешить хождение только одной валюты – евро в крае. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. После этого в Косово и Метохию был введен контингент KFOR под эгидой НАТО, который в настоящее время усиливается. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html

https://ria.ru/20240215/ukraina-1927571226.html

https://ria.ru/20231120/balkany-1910649006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, приштина, косово, сша, нато, евросоюз, обсе