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На Красной площади у сцены начали собираться люди - РИА Новости, 12.06.2024
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15:43 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/kontsert-1952379023.html
На Красной площади у сцены начали собираться люди
На Красной площади у сцены начали собираться люди - РИА Новости, 12.06.2024
На Красной площади у сцены начали собираться люди
На Красной площади собираются люди у установленной сцены, играет музыка, порядок обеспечивают сотрудники правоохранительных органов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:43
2024-06-12T15:43
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На Красной площади собираются люди у установленной сцены, играет музыка, порядок обеспечивают сотрудники правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости. Накануне вечером на Красной площади прошел концерт, посвященный Дню России. Сцена остается на месте, с нее играет музыка, выступающих нет. Также установлены ограждения. Вход на Красную площадь осуществляется через рамки металлоискателей. Сотрудники правоохранительных органов проверяют сумки. Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. На Красной площади состоится Всероссийский молодежный фестиваль духовых оркестров "С тобой, страна!" Участие в фестивале примут юношеские духовые оркестры из восьми регионов России. На сцене большого амфитеатра в парке "Зарядье" продолжится Московский джазовый фестиваль. С 14.00 до 22.00 здесь будут звучать музыкальные произведения известных джазменов и молодых артистов, вошедших в сотню лучших коллективов - представителей российской молодежной джазовой сцены. В кинотеатрах сети "Москино" пройдут бесплатные показы картины "Остров". Также с 12 июня стартует традиционный фестиваль "Времена и эпохи", который продлится до 16 июня. На Бульварном кольце и других улицах в центре Москвы откроется музей под открытым небом. Здесь выставят копии экспонатов, в частности, гражданские костюмы и военную форму разных эпох. На Главной аллее ВДНХ пройдет реконструкция исторических парадов физкультурников времен СССР, а в "Москинопарке" посетители увидят сцены битвы под Москвой, а также смогут окунуться в атмосферу Дикого Запада.
https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html
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россия, москва, рсфср, москино, день россии, общество
Россия, Москва, РСФСР, Москино, День России, Общество
На Красной площади у сцены начали собираться люди

На Красной площади собираются люди у установленной сцены, играет музыка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПраздничное оформление ко Дню России в Москве
Праздничное оформление ко Дню России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Праздничное оформление ко Дню России в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На Красной площади собираются люди у установленной сцены, играет музыка, порядок обеспечивают сотрудники правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне вечером на Красной площади прошел концерт, посвященный Дню России.
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Сцена остается на месте, с нее играет музыка, выступающих нет. Также установлены ограждения.
Вход на Красную площадь осуществляется через рамки металлоискателей. Сотрудники правоохранительных органов проверяют сумки.
Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
На Красной площади состоится Всероссийский молодежный фестиваль духовых оркестров "С тобой, страна!" Участие в фестивале примут юношеские духовые оркестры из восьми регионов России. На сцене большого амфитеатра в парке "Зарядье" продолжится Московский джазовый фестиваль. С 14.00 до 22.00 здесь будут звучать музыкальные произведения известных джазменов и молодых артистов, вошедших в сотню лучших коллективов - представителей российской молодежной джазовой сцены. В кинотеатрах сети "Москино" пройдут бесплатные показы картины "Остров".
Также с 12 июня стартует традиционный фестиваль "Времена и эпохи", который продлится до 16 июня. На Бульварном кольце и других улицах в центре Москвы откроется музей под открытым небом. Здесь выставят копии экспонатов, в частности, гражданские костюмы и военную форму разных эпох. На Главной аллее ВДНХ пройдет реконструкция исторических парадов физкультурников времен СССР, а в "Москинопарке" посетители увидят сцены битвы под Москвой, а также смогут окунуться в атмосферу Дикого Запада.
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10 июня, 16:53
 
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