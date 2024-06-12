На Красной площади у сцены начали собираться люди
На Красной площади собираются люди у установленной сцены, играет музыка
Праздничное оформление ко Дню России в Москве
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На Красной площади собираются люди у установленной сцены, играет музыка, порядок обеспечивают сотрудники правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне вечером на Красной площади прошел концерт, посвященный Дню России.
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Сцена остается на месте, с нее играет музыка, выступающих нет. Также установлены ограждения.
Вход на Красную площадь осуществляется через рамки металлоискателей. Сотрудники правоохранительных органов проверяют сумки.
Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
На Красной площади состоится Всероссийский молодежный фестиваль духовых оркестров "С тобой, страна!" Участие в фестивале примут юношеские духовые оркестры из восьми регионов России. На сцене большого амфитеатра в парке "Зарядье" продолжится Московский джазовый фестиваль. С 14.00 до 22.00 здесь будут звучать музыкальные произведения известных джазменов и молодых артистов, вошедших в сотню лучших коллективов - представителей российской молодежной джазовой сцены. В кинотеатрах сети "Москино" пройдут бесплатные показы картины "Остров".
Также с 12 июня стартует традиционный фестиваль "Времена и эпохи", который продлится до 16 июня. На Бульварном кольце и других улицах в центре Москвы откроется музей под открытым небом. Здесь выставят копии экспонатов, в частности, гражданские костюмы и военную форму разных эпох. На Главной аллее ВДНХ пройдет реконструкция исторических парадов физкультурников времен СССР, а в "Москинопарке" посетители увидят сцены битвы под Москвой, а также смогут окунуться в атмосферу Дикого Запада.