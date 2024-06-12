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Конгрессмен Пол Госар рассказал, как Байден "достиг нового дна"
Конгрессмен Пол Госар рассказал, как Байден "достиг нового дна" - РИА Новости, 12.06.2024
Конгрессмен Пол Госар рассказал, как Байден "достиг нового дна"
Информация о снятии американскими властями запрета на поставки вооружений украинскому националистическому полку "Азов*" говорит о том, что администрация... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T21:11
2024-06-12T21:11
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Информация о снятии американскими властями запрета на поставки вооружений украинскому националистическому полку "Азов*" говорит о том, что администрация президента Джо Байдена "достигла нового дна", этот шаг лишь продлевает кровавый конфликт на Украине, заявил РИА Новости конгрессмен Пол Госар (республиканец от Аризоны). "Это новое дно, даже для Джо Байдена. Его администрация даже не скрывает тот факт, что США сейчас вооружают злобный пронацистский батальон на Украине, тем самым продлевая эту кровавую и смертоносную опосредованную войну", - сказал Госар. Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону "Азов*". Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя данные сведения, заявил, что они вызывают крайнее возмущение и ставят под вопрос подходы США в сфере борьбы с терроризмом.* Запрещенная в России террористическая организация
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В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Анатолий Антонов
Конгрессмен Пол Госар рассказал, как Байден "достиг нового дна"
Конгрессмен: Байден "достиг нового дна", разрешив поставлять оружие "Азову"
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Информация о снятии американскими властями запрета на поставки вооружений украинскому националистическому полку "Азов*" говорит о том, что администрация президента Джо Байдена "достигла нового дна", этот шаг лишь продлевает кровавый конфликт на Украине, заявил РИА Новости конгрессмен Пол Госар (республиканец от Аризоны).
«
"Это новое дно, даже для Джо Байдена. Его администрация даже не скрывает тот факт, что США сейчас вооружают злобный пронацистский батальон на Украине, тем самым продлевая эту кровавую и смертоносную опосредованную войну", - сказал Госар.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону "Азов*".
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя данные сведения, заявил, что они вызывают крайнее возмущение и ставят под вопрос подходы США в сфере борьбы с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая организация