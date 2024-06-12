https://ria.ru/20240612/kishinev-1952405702.html

В аэропорту Кишинева удерживают десятки пассажиров без объяснения причин

В аэропорту Кишинева удерживают десятки пассажиров без объяснения причин - РИА Новости, 12.06.2024

В аэропорту Кишинева удерживают десятки пассажиров без объяснения причин

В аэропорту Кишинева правоохранительные органы удерживают десятки пассажиров без объяснения причин, сообщил в среду представитель оппозиционного молдавского... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T13:20

2024-06-12T13:20

2024-06-12T17:36

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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. В аэропорту Кишинева правоохранительные органы удерживают десятки пассажиров без объяснения причин, сообщил в среду представитель оппозиционного молдавского блока "Победа" Вячеслав Жуков в Telegram-канале. Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда молдавского блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в среду вернулась в Молдавию из РФ после участия в ПМЭФ и съезде блока "Победа", она беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева, полиция не стала ее задерживать. "Полнейшая дичь происходит в аэропорту. Скоро в комнате для дополнительного контроля просто кончится место. Людей туда отправляют пачками", - написал в своем Telegram-канале Жуков, приложив видео. Оппозиционер отметил, что после возвращения с Петербургского международного экономического форума и съезда блока "Победа" в Москве он также был задержан на дополнительный контроль в аэропорту, и никто не смог ему внятно объяснить, на основании чего он производился. "Все по процедуре, обыски, допросы. У меня нашли целых 250 лей (13 евро – ред.) и 120 евро. Крупную рыбу поймали, всем премии дадут, однозначно", - подчеркнул Жуков. В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240612/gutsul-1952382855.html

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Максим Зубков

в мире, кишинев, молдавия, москва, евгения гуцул, марина таубер, дмитрий константинов, евразийский экономический союз