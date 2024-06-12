https://ria.ru/20240612/khezbolla-1952311394.html

Израильские силы убили самого важного командира "Хезболлы", пишут СМИ

Израильские силы убили самого важного командира "Хезболлы", пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024

Израильские силы убили самого важного командира "Хезболлы", пишут СМИ

Израильские силы, нанеся удар по югу Ливана, убили самого крупного командира ливанского движения "Хезболлах" с начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года,... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T04:52

2024-06-12T04:52

2024-06-12T04:52

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израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Израильские силы, нанеся удар по югу Ливана, убили самого крупного командира ливанского движения "Хезболлах" с начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанский военный источник. "(Командир - ред.) был наиболее важным в "Хезболлах" среди убитых на сегодняшний день с начала войны", - цитирует агентство слова источника. Собеседник агентства добавил, что удар был нанесен по городу Джуайя и в результате погибли еще три человека. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240611/zalozhniki-1952299252.html

https://ria.ru/20240611/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году