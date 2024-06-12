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В Херсонской области поздравили проезжающих граждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
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14:09 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/kherson-1952361542.html
В Херсонской области поздравили проезжающих граждан с Днем России
В Херсонской области поздравили проезжающих граждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
В Херсонской области поздравили проезжающих граждан с Днем России
Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области и волонтёры херсонского регионального отделения "Единой России" поздравляют на блокпостах с Днём России... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:09
2024-06-12T14:09
херсонская область
россия
день россии
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ГЕНИЧЕСК, 12 июн - РИА Новости. Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области и волонтёры херсонского регионального отделения "Единой России" поздравляют на блокпостах с Днём России проезжающих граждан, передаёт корреспондент РИА Новости. Проезжающим жителям и гостям области вручали бело-сине-красные ленточки, наклейки и миниатюрные флажки. "Двенадцатого июня вся наша страна отмечает праздник День России. Праздник, который символизирует мощь, величие Российского государства и единение многонационального народа. Праздник, объединяющий граждан нашей страны. Мы, военнослужащие военной комендатуры Херсонской области, искренне поздравляем весь многонациональный народ и жителей Херсонской области. Желаем мира, процветания и благополучия нашей Родине - России!" - заявил военнослужащий военной комендатуры Херсонской области с позывным "Рассвет".
https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html
херсонская область
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Военнослужащие и волонтеры поздравили с Днем России проезжающих на блокпостах граждан
Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области и волонтеры Херсонского регионального отделения партии "Единая Россия" поздравили на блокпостах проезжающих граждан с Днем России, сообщает корреспондент РИА
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херсонская область , россия, день россии
Херсонская область , Россия, День России
В Херсонской области поздравили проезжающих граждан с Днем России

В Херсонской области на блокпостах поздравили проезжающих граждан с Днем России

Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 12 июн - РИА Новости. Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области и волонтёры херсонского регионального отделения "Единой России" поздравляют на блокпостах с Днём России проезжающих граждан, передаёт корреспондент РИА Новости.
Проезжающим жителям и гостям области вручали бело-сине-красные ленточки, наклейки и миниатюрные флажки.
"Двенадцатого июня вся наша страна отмечает праздник День России. Праздник, который символизирует мощь, величие Российского государства и единение многонационального народа. Праздник, объединяющий граждан нашей страны. Мы, военнослужащие военной комендатуры Херсонской области, искренне поздравляем весь многонациональный народ и жителей Херсонской области. Желаем мира, процветания и благополучия нашей Родине - России!" - заявил военнослужащий военной комендатуры Херсонской области с позывным "Рассвет".
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