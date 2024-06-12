https://ria.ru/20240612/kherson-1952361542.html

В Херсонской области поздравили проезжающих граждан с Днем России

В Херсонской области поздравили проезжающих граждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024

В Херсонской области поздравили проезжающих граждан с Днем России

Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области и волонтёры херсонского регионального отделения "Единой России" поздравляют на блокпостах с Днём России... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:09

2024-06-12T14:09

2024-06-12T14:09

херсонская область

россия

день россии

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ГЕНИЧЕСК, 12 июн - РИА Новости. Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области и волонтёры херсонского регионального отделения "Единой России" поздравляют на блокпостах с Днём России проезжающих граждан, передаёт корреспондент РИА Новости. Проезжающим жителям и гостям области вручали бело-сине-красные ленточки, наклейки и миниатюрные флажки. "Двенадцатого июня вся наша страна отмечает праздник День России. Праздник, который символизирует мощь, величие Российского государства и единение многонационального народа. Праздник, объединяющий граждан нашей страны. Мы, военнослужащие военной комендатуры Херсонской области, искренне поздравляем весь многонациональный народ и жителей Херсонской области. Желаем мира, процветания и благополучия нашей Родине - России!" - заявил военнослужащий военной комендатуры Херсонской области с позывным "Рассвет".

https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html

херсонская область

россия

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Военнослужащие и волонтеры поздравили с Днем России проезжающих на блокпостах граждан Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области и волонтеры Херсонского регионального отделения партии "Единая Россия" поздравили на блокпостах проезжающих граждан с Днем России, сообщает корреспондент РИА 2024-06-12T14:09 true PT1M06S

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Максим Зубков

херсонская область , россия, день россии