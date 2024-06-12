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Врач назвал причины повышения артериального давления - РИА Новости, 12.06.2024
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02:18 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/kardiolog-1952305783.html
Врач назвал причины повышения артериального давления
Врач назвал причины повышения артериального давления - РИА Новости, 12.06.2024
Врач назвал причины повышения артериального давления
Подъем артериального давления может указывать как на характер артериальной гипертонии, так и на нарушения ведения здорового образа жизни, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T02:18
2024-06-12T02:18
общество
россия
михаил гинзбург
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подъем артериального давления может указывать как на характер артериальной гипертонии, так и на нарушения ведения здорового образа жизни, рассказал РИА Новости заслуженный̆ врач РФ, доктор медицинских наук, заведующий кардиологическим отделением для лечения больных с острым коронарным синдромом Люберецкой областной больницы и главный кардиолог Люберецкого округа Михаил Гинзбург. "Изменения цифры артериального давления в периоды его подъема могут быть обусловлены как характером артериальной гипертонии, так и нарушениями ведения здорового образа жизни. В частности, при физических перегрузках, длительном пребывании на солнце, злоупотреблении различными видами пищи, алкоголем и при курении", - сказал Гинзбург. При этом гипертоники, а также люди, у которых уже имеются определенные тенденции к повышению артериального давления, должны соблюдать немедикаментозные методы профилактики артериальной гипертонии. "Они должны контролировать артериальное давление путем самостоятельного измерения. Соблюдать дозированные физические нагрузки, режимы отдыха и сна, исключение определенных видов продуктов питания, значительное сокращение потребления поваренной соли", - отметил Гинзбург. Также врач напомнил, что человек часто не чувствует свое артериальное давление, это может представлять опасность для гипертоников, потому что такие люди начинают адаптироваться к высокому давлению, а это, в свою очередь, приводит к прогрессированию заболевания. "Артериальная гипертония – это хронический процесс, и прогрессирование заболевания идет по мере увеличения количества длительности самого заболевания. Поэтому именно профилактические мероприятия должны быть проведены на всех этапах лечения данных больных. Их обязательно назначит лечащий врач", - ответил кардиолог на вопрос о том, происходят ли необратимые изменения в организме при повышенном давлении.
https://ria.ru/20240530/kardiolog-1949254006.html
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общество, россия, михаил гинзбург, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Гинзбург, Здоровье - Общество
Врач назвал причины повышения артериального давления

Кардиолог Гинзбург: подъем давления может указывать на нарушения ведения ЗОЖ

© Fotolia / Andrei TsalkoИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Fotolia / Andrei Tsalko
Измерение артериального давления . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подъем артериального давления может указывать как на характер артериальной гипертонии, так и на нарушения ведения здорового образа жизни, рассказал РИА Новости заслуженный̆ врач РФ, доктор медицинских наук, заведующий кардиологическим отделением для лечения больных с острым коронарным синдромом Люберецкой областной больницы и главный кардиолог Люберецкого округа Михаил Гинзбург.
"Изменения цифры артериального давления в периоды его подъема могут быть обусловлены как характером артериальной гипертонии, так и нарушениями ведения здорового образа жизни. В частности, при физических перегрузках, длительном пребывании на солнце, злоупотреблении различными видами пищи, алкоголем и при курении", - сказал Гинзбург.
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При этом гипертоники, а также люди, у которых уже имеются определенные тенденции к повышению артериального давления, должны соблюдать немедикаментозные методы профилактики артериальной гипертонии. "Они должны контролировать артериальное давление путем самостоятельного измерения. Соблюдать дозированные физические нагрузки, режимы отдыха и сна, исключение определенных видов продуктов питания, значительное сокращение потребления поваренной соли", - отметил Гинзбург.
Также врач напомнил, что человек часто не чувствует свое артериальное давление, это может представлять опасность для гипертоников, потому что такие люди начинают адаптироваться к высокому давлению, а это, в свою очередь, приводит к прогрессированию заболевания.
"Артериальная гипертония – это хронический процесс, и прогрессирование заболевания идет по мере увеличения количества длительности самого заболевания. Поэтому именно профилактические мероприятия должны быть проведены на всех этапах лечения данных больных. Их обязательно назначит лечащий врач", - ответил кардиолог на вопрос о том, происходят ли необратимые изменения в организме при повышенном давлении.
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