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В США раскрыли план Зеленского на конференции по Украине

В США раскрыли план Зеленского на конференции по Украине - РИА Новости, 12.06.2024

В США раскрыли план Зеленского на конференции по Украине

Конференция по Украине в Швейцарии не приведет к каким-либо значимым результатам, как и другие встречи с участием Зеленского, заявил бывший советник... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T19:56

2024-06-12T19:56

2024-06-12T19:56

специальная военная операция на украине

в мире

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швейцария

украина

джо байден

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии не приведет к каким-либо значимым результатам, как и другие встречи с участием Зеленского, заявил бывший советник госдепартамента Джеймс Карден в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies."Сама концепция мирной конференции без присутствия обеих конфликтующих сторон вызывает лишь недоумение. У меня нет никаких ожиданий, что из этого выйдет хоть что-то значимое. Это будет еще один международный форум, на котором Зеленский будет делать то, что он всегда делает, – беспокоить Запад и заниматься моральным шантажом. Возможно, он также сможет заполучить еще немного денег", — сказал Карден.По мнению экс-советника Госдепа, от грядущей конференции не следует ожидать каких-либо решений, которые могут изменить ход украинского конфликта.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, и Россия не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Москвы неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240612/poschechina-1952376408.html

https://ria.ru/20240612/voyska-1952411773.html

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в мире, россия, швейцария, украина, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва