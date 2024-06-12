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В США раскрыли план Зеленского на конференции по Украине - РИА Новости, 12.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/karden-1952426916.html
В США раскрыли план Зеленского на конференции по Украине
В США раскрыли план Зеленского на конференции по Украине - РИА Новости, 12.06.2024
В США раскрыли план Зеленского на конференции по Украине
Конференция по Украине в Швейцарии не приведет к каким-либо значимым результатам, как и другие встречи с участием Зеленского, заявил бывший советник... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:56
2024-06-12T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
швейцария
украина
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии не приведет к каким-либо значимым результатам, как и другие встречи с участием Зеленского, заявил бывший советник госдепартамента Джеймс Карден в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies."Сама концепция мирной конференции без присутствия обеих конфликтующих сторон вызывает лишь недоумение. У меня нет никаких ожиданий, что из этого выйдет хоть что-то значимое. Это будет еще один международный форум, на котором Зеленский будет делать то, что он всегда делает, – беспокоить Запад и заниматься моральным шантажом. Возможно, он также сможет заполучить еще немного денег", — сказал Карден.По мнению экс-советника Госдепа, от грядущей конференции не следует ожидать каких-либо решений, которые могут изменить ход украинского конфликта.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, и Россия не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Москвы неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240612/poschechina-1952376408.html
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в мире, россия, швейцария, украина, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Украина, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва
В США раскрыли план Зеленского на конференции по Украине

Карден: Зеленский в Швейцарии будет шантажировать Запад и просить денег

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии не приведет к каким-либо значимым результатам, как и другие встречи с участием Зеленского, заявил бывший советник госдепартамента Джеймс Карден в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.
"Сама концепция мирной конференции без присутствия обеих конфликтующих сторон вызывает лишь недоумение. У меня нет никаких ожиданий, что из этого выйдет хоть что-то значимое. Это будет еще один международный форум, на котором Зеленский будет делать то, что он всегда делает, – беспокоить Запад и заниматься моральным шантажом. Возможно, он также сможет заполучить еще немного денег", — сказал Карден.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
На Западе раскрыли, как Европа получила пощечину из-за Украины
Вчера, 15:38
По мнению экс-советника Госдепа, от грядущей конференции не следует ожидать каких-либо решений, которые могут изменить ход украинского конфликта.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, и Россия не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Москвы неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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Вчера, 18:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияШвейцарияУкраинаДжо БайденСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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