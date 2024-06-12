В США раскрыли план Зеленского на конференции по Украине
Карден: Зеленский в Швейцарии будет шантажировать Запад и просить денег
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии не приведет к каким-либо значимым результатам, как и другие встречи с участием Зеленского, заявил бывший советник госдепартамента Джеймс Карден в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.
"Сама концепция мирной конференции без присутствия обеих конфликтующих сторон вызывает лишь недоумение. У меня нет никаких ожиданий, что из этого выйдет хоть что-то значимое. Это будет еще один международный форум, на котором Зеленский будет делать то, что он всегда делает, – беспокоить Запад и заниматься моральным шантажом. Возможно, он также сможет заполучить еще немного денег", — сказал Карден.
По мнению экс-советника Госдепа, от грядущей конференции не следует ожидать каких-либо решений, которые могут изменить ход украинского конфликта.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, и Россия не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Москвы неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.