https://ria.ru/20240612/kanada-1952431006.html

Канада работает над внесением изменений в стратегию по Арктике

Канада работает над внесением изменений в стратегию по Арктике - РИА Новости, 12.06.2024

Канада работает над внесением изменений в стратегию по Арктике

Власти Канады работают над внесением изменений в стратегии страны в арктическом регионе с учетом геополитической ситуации в мире, в частности вступлением в НАТО РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T20:21

2024-06-12T20:21

2024-06-12T20:21

в мире

канада

швеция

финляндия

мелани жоли

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арктический совет

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Власти Канады работают над внесением изменений в стратегии страны в арктическом регионе с учетом геополитической ситуации в мире, в частности вступлением в НАТО Швеции и Финляндии, заявила министр Канады Мелани Жоли. "Нам необходимо провести оценку того факта, что парадигма, в которой долгое время существовала Канада и Арктический совет, заключающаяся в том, что "чем дальше на север, тем меньше напряженности", больше не действует", - сказала Жоли в интервью агентству Блумберг. Она сообщила, что обновленная стратегия будет учитывать вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, что допускает, по е оценке, усиление "архитектуры безопасности" в Арктическом регионе. "Мы не только будем работать над оборонным взаимодействием, военными учениями, обмениваться разведданными, но также координировать оборонные закупки и это будет лежать в основе не только обновления оборонной политики, но и внешней политики в целом", - добавила глава канадского МИД. "Это вопрос безопасности Северной Америки, но также и вопрос безопасности наших партнеров по Арктике, в том числе тех, которые находятся по ту сторону Атлантики. Я думаю, что это знаменательное решение для нашей страны, о котором люди 20, 30 лет спустя будут отзываться как о правильном решении", - указала глава внешнеполитического ведомства Канады, подчеркнув необходимость защиты суверенитета и развития инфраструктуры вдоль Северо-Западного прохода - морских путей через Северный Ледовитый Океан.

https://ria.ru/20240528/arktika-1948911406.html

https://ria.ru/20240516/arktika-1946383457.html

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в мире, канада, швеция, финляндия, мелани жоли, нато, арктический совет, арктика