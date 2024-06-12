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Канада работает над внесением изменений в стратегию по Арктике - РИА Новости, 12.06.2024
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20:21 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/kanada-1952431006.html
Канада работает над внесением изменений в стратегию по Арктике
Канада работает над внесением изменений в стратегию по Арктике - РИА Новости, 12.06.2024
Канада работает над внесением изменений в стратегию по Арктике
Власти Канады работают над внесением изменений в стратегии страны в арктическом регионе с учетом геополитической ситуации в мире, в частности вступлением в НАТО РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T20:21
2024-06-12T20:21
в мире
канада
швеция
финляндия
мелани жоли
нато
арктический совет
арктика
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Власти Канады работают над внесением изменений в стратегии страны в арктическом регионе с учетом геополитической ситуации в мире, в частности вступлением в НАТО Швеции и Финляндии, заявила министр Канады Мелани Жоли. "Нам необходимо провести оценку того факта, что парадигма, в которой долгое время существовала Канада и Арктический совет, заключающаяся в том, что "чем дальше на север, тем меньше напряженности", больше не действует", - сказала Жоли в интервью агентству Блумберг. Она сообщила, что обновленная стратегия будет учитывать вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, что допускает, по е оценке, усиление "архитектуры безопасности" в Арктическом регионе. "Мы не только будем работать над оборонным взаимодействием, военными учениями, обмениваться разведданными, но также координировать оборонные закупки и это будет лежать в основе не только обновления оборонной политики, но и внешней политики в целом", - добавила глава канадского МИД. "Это вопрос безопасности Северной Америки, но также и вопрос безопасности наших партнеров по Арктике, в том числе тех, которые находятся по ту сторону Атлантики. Я думаю, что это знаменательное решение для нашей страны, о котором люди 20, 30 лет спустя будут отзываться как о правильном решении", - указала глава внешнеполитического ведомства Канады, подчеркнув необходимость защиты суверенитета и развития инфраструктуры вдоль Северо-Западного прохода - морских путей через Северный Ледовитый Океан.
https://ria.ru/20240528/arktika-1948911406.html
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в мире, канада, швеция, финляндия, мелани жоли, нато, арктический совет, арктика
В мире, Канада, Швеция, Финляндия, Мелани Жоли, НАТО, Арктический совет, Арктика
Канада работает над внесением изменений в стратегию по Арктике

Канада обновит стратегию по Арктике с учетом вступления Финляндии в НАТО

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Власти Канады работают над внесением изменений в стратегии страны в арктическом регионе с учетом геополитической ситуации в мире, в частности вступлением в НАТО Швеции и Финляндии, заявила министр Канады Мелани Жоли.
«
"Нам необходимо провести оценку того факта, что парадигма, в которой долгое время существовала Канада и Арктический совет, заключающаяся в том, что "чем дальше на север, тем меньше напряженности", больше не действует", - сказала Жоли в интервью агентству Блумберг.
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Она сообщила, что обновленная стратегия будет учитывать вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, что допускает, по е оценке, усиление "архитектуры безопасности" в Арктическом регионе.
"Мы не только будем работать над оборонным взаимодействием, военными учениями, обмениваться разведданными, но также координировать оборонные закупки и это будет лежать в основе не только обновления оборонной политики, но и внешней политики в целом", - добавила глава канадского МИД.
«
"Это вопрос безопасности Северной Америки, но также и вопрос безопасности наших партнеров по Арктике, в том числе тех, которые находятся по ту сторону Атлантики. Я думаю, что это знаменательное решение для нашей страны, о котором люди 20, 30 лет спустя будут отзываться как о правильном решении", - указала глава внешнеполитического ведомства Канады, подчеркнув необходимость защиты суверенитета и развития инфраструктуры вдоль Северо-Западного прохода - морских путей через Северный Ледовитый Океан.
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В миреКанадаШвецияФинляндияМелани ЖолиНАТОАрктический советАрктика
 
 
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