https://ria.ru/20240612/kampaniya-1952309700.html

Стало известно, кто возглавит избирательную кампанию партии Макрона

Стало известно, кто возглавит избирательную кампанию партии Макрона - РИА Новости, 12.06.2024

Стало известно, кто возглавит избирательную кампанию партии Макрона

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что возглавит избирательную кампанию партии президента страны Эммануэля Макрона "Возрождение" на выборах в... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T04:01

2024-06-12T04:01

2024-06-12T04:01

в мире

франция

эммануэль макрон

габриэль атталь

европарламент

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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что возглавит избирательную кампанию партии президента страны Эммануэля Макрона "Возрождение" на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). "Я буду вести эту кампанию в качестве главы большинства, премьер-министра", - заявил Атталь в эфире телеканала TF1. Ранее СМИ сообщили, что Атталь во время правительственной встречи в воскресенье попросил Макрона принять его отставку вместо назначения внеочередных выборов в Национальное собрание после провала партии Макрона на выборах в Европарламент. Макрон ее не принял, отметив, что премьер является лучшим кандидатом на то, чтобы вести предвыборную кампанию лагеря президента. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.

https://ria.ru/20240612/frantsiya-1952308604.html

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Максим Горбачев

в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, европарламент