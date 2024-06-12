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Стало известно, кто возглавит избирательную кампанию партии Макрона - РИА Новости, 12.06.2024
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04:01 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/kampaniya-1952309700.html
Стало известно, кто возглавит избирательную кампанию партии Макрона
Стало известно, кто возглавит избирательную кампанию партии Макрона - РИА Новости, 12.06.2024
Стало известно, кто возглавит избирательную кампанию партии Макрона
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что возглавит избирательную кампанию партии президента страны Эммануэля Макрона "Возрождение" на выборах в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T04:01
2024-06-12T04:01
в мире
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
европарламент
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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что возглавит избирательную кампанию партии президента страны Эммануэля Макрона "Возрождение" на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). "Я буду вести эту кампанию в качестве главы большинства, премьер-министра", - заявил Атталь в эфире телеканала TF1. Ранее СМИ сообщили, что Атталь во время правительственной встречи в воскресенье попросил Макрона принять его отставку вместо назначения внеочередных выборов в Национальное собрание после провала партии Макрона на выборах в Европарламент. Макрон ее не принял, отметив, что премьер является лучшим кандидатом на то, чтобы вести предвыборную кампанию лагеря президента. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
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в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, европарламент
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Европарламент
Стало известно, кто возглавит избирательную кампанию партии Макрона

Премьер Франции Атталь возглавит избирательную кампанию партии Макрона

© AP Photo / Ludovic MarinГабриэль Атталь и Эммануэль Макрон
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что возглавит избирательную кампанию партии президента страны Эммануэля Макрона "Возрождение" на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента).
"Я буду вести эту кампанию в качестве главы большинства, премьер-министра", - заявил Атталь в эфире телеканала TF1.
Ранее СМИ сообщили, что Атталь во время правительственной встречи в воскресенье попросил Макрона принять его отставку вместо назначения внеочередных выборов в Национальное собрание после провала партии Макрона на выборах в Европарламент. Макрон ее не принял, отметив, что премьер является лучшим кандидатом на то, чтобы вести предвыборную кампанию лагеря президента.
На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Евродепутат объяснил провал партии Макрона на выборах в Европарламент
03:32
 
В миреФранцияЭммануэль МакронГабриэль АттальЕвропарламент
 
 
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