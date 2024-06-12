https://ria.ru/20240612/kallas-1952330517.html

"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России

"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России - РИА Новости, 12.06.2024

"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России

Союзники Киева должны направить замороженные российские активы на помощь Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на своей странице в социальной сети РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T10:01

2024-06-12T10:01

2024-06-12T10:01

в мире

эстония

россия

украина

кайя каллас

алар карис

евросоюз

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934850479_0:1584:2048:2736_1920x0_80_0_0_3276fabcd6ade00eb4242b40bfb6bda9.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Союзники Киева должны направить замороженные российские активы на помощь Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на своей странице в социальной сети Х."В конечном итоге России придется заплатить за причиненный ущерб", — утверждает она.Каллас напомнила, что парламент Эстонии принял закон, который позволяет передать Украине активы России. Она надеется, что Таллин "станет примером для остальных".В мае стало известно, что президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволит использовать замороженные активы России для помощи Украине. Отмечается, что некоторые юристы считают, что этот законопроект противоречит конституции Эстонии, другие ожидали, что президент откажется от его подписания.После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952324584.html

https://ria.ru/20240611/aktivy-1952149363.html

эстония

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, россия, украина, кайя каллас, алар карис, евросоюз, g7, euroclear