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"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России - РИА Новости, 12.06.2024
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10:01 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/kallas-1952330517.html
"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России
"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России - РИА Новости, 12.06.2024
"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России
Союзники Киева должны направить замороженные российские активы на помощь Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на своей странице в социальной сети РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:01
2024-06-12T10:01
в мире
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россия
украина
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Союзники Киева должны направить замороженные российские активы на помощь Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на своей странице в социальной сети Х."В конечном итоге России придется заплатить за причиненный ущерб", — утверждает она.Каллас напомнила, что парламент Эстонии принял закон, который позволяет передать Украине активы России. Она надеется, что Таллин "станет примером для остальных".В мае стало известно, что президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволит использовать замороженные активы России для помощи Украине. Отмечается, что некоторые юристы считают, что этот законопроект противоречит конституции Эстонии, другие ожидали, что президент откажется от его подписания.После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952324584.html
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в мире, эстония, россия, украина, кайя каллас, алар карис, евросоюз, g7, euroclear
В мире, Эстония, Россия, Украина, Кайя Каллас, Алар Карис, Евросоюз, G7, Euroclear
"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России

Каллас призвала все страны использовать российские активы для помощи Украине

© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Союзники Киева должны направить замороженные российские активы на помощь Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на своей странице в социальной сети Х.
"В конечном итоге России придется заплатить за причиненный ущерб", — утверждает она.
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Каллас напомнила, что парламент Эстонии принял закон, который позволяет передать Украине активы России. Она надеется, что Таллин "станет примером для остальных".
В мае стало известно, что президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволит использовать замороженные активы России для помощи Украине. Отмечается, что некоторые юристы считают, что этот законопроект противоречит конституции Эстонии, другие ожидали, что президент откажется от его подписания.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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В миреЭстонияРоссияУкраинаКайя КалласАлар КарисЕвросоюзG7Euroclear
 
 
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