Украинские войска нанесли удар по Каховке
Украинские войска нанесли удар по Каховке, часть города обесточена
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Каховке на левом берегу Днепра Херсонской области, часть города обесточено, сообщил главы администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале.
"Враг лютует. Не может пережить нашего праздника. Ударил по трансформаторам. Отсутствует электричество в части Каховки и ряде населенных пунктов округа", - написал Филипчук.
Кроме того, по его словам, противник также нанес удар по общественной приемной администрации в Каховке.
"Так выглядят бессилие и злоба укронацистов. Неспособность противостоять великой стране выливается в происки старухи шапокляк. Только такой образ приходит на ум от этих подлых прилетов в День России", - подчеркнул Филипчук.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.