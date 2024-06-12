https://ria.ru/20240612/kakhovka-1952353256.html

Украинские войска нанесли удар по Каховке

Украинские войска нанесли удар по Каховке - РИА Новости, 12.06.2024

Украинские войска нанесли удар по Каховке

Украинские войска нанесли удар по Каховке на левом берегу Днепра Херсонской области, часть города обесточено, сообщил главы администрации Каховского... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T13:10

2024-06-12T13:10

2024-06-12T13:10

каховка

херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Каховке на левом берегу Днепра Херсонской области, часть города обесточено, сообщил главы администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале. "Враг лютует. Не может пережить нашего праздника. Ударил по трансформаторам. Отсутствует электричество в части Каховки и ряде населенных пунктов округа", - написал Филипчук. Кроме того, по его словам, противник также нанес удар по общественной приемной администрации в Каховке. "Так выглядят бессилие и злоба укронацистов. Неспособность противостоять великой стране выливается в происки старухи шапокляк. Только такой образ приходит на ум от этих подлых прилетов в День России", - подчеркнул Филипчук. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240612/obstrel-1952339196.html

https://ria.ru/20240606/shoygu-1950905873.html

каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

каховка, херсонская область , россия