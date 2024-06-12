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Украинские войска нанесли удар по Каховке - РИА Новости, 12.06.2024
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13:10 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/kakhovka-1952353256.html
Украинские войска нанесли удар по Каховке
Украинские войска нанесли удар по Каховке - РИА Новости, 12.06.2024
Украинские войска нанесли удар по Каховке
Украинские войска нанесли удар по Каховке на левом берегу Днепра Херсонской области, часть города обесточено, сообщил главы администрации Каховского... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:10
2024-06-12T13:10
каховка
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Каховке на левом берегу Днепра Херсонской области, часть города обесточено, сообщил главы администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале. "Враг лютует. Не может пережить нашего праздника. Ударил по трансформаторам. Отсутствует электричество в части Каховки и ряде населенных пунктов округа", - написал Филипчук. Кроме того, по его словам, противник также нанес удар по общественной приемной администрации в Каховке. "Так выглядят бессилие и злоба укронацистов. Неспособность противостоять великой стране выливается в происки старухи шапокляк. Только такой образ приходит на ум от этих подлых прилетов в День России", - подчеркнул Филипчук. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240612/obstrel-1952339196.html
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каховка, херсонская область , россия
Каховка, Херсонская область , Россия
Украинские войска нанесли удар по Каховке

Украинские войска нанесли удар по Каховке, часть города обесточена

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Каховке на левом берегу Днепра Херсонской области, часть города обесточено, сообщил главы администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале.
"Враг лютует. Не может пережить нашего праздника. Ударил по трансформаторам. Отсутствует электричество в части Каховки и ряде населенных пунктов округа", - написал Филипчук.
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Кроме того, по его словам, противник также нанес удар по общественной приемной администрации в Каховке.
"Так выглядят бессилие и злоба укронацистов. Неспособность противостоять великой стране выливается в происки старухи шапокляк. Только такой образ приходит на ум от этих подлых прилетов в День России", - подчеркнул Филипчук.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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КаховкаХерсонская областьРоссия
 
 
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