Израиль заявил о пуске 90 снарядов из Ливана
ЦАХАЛ: Ливан выпустил около 90 снарядов по северу Израиля
© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Около 90 снарядов выпущено по северу Израиля из Ливана утром в среду, некоторые из них не были перехвачены ПВО, в результате в ряде районов вспыхнули пожары, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
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"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших недавно на севере Израиля, было обнаружено около 90 снарядов, направлявшихся из Ливана. Некоторые снаряды были перехвачены, а другие упали в нескольких местах на севере Израиля. В результате в ряде районов вспыхнули пожары", - говорится в заявлении.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.