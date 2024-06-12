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Израиль заявил о пуске 90 снарядов из Ливана - РИА Новости, 12.06.2024
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09:56 12.06.2024 (обновлено: 10:01 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/izrail-1952329821.html
Израиль заявил о пуске 90 снарядов из Ливана
Израиль заявил о пуске 90 снарядов из Ливана - РИА Новости, 12.06.2024
Израиль заявил о пуске 90 снарядов из Ливана
Около 90 снарядов выпущено по северу Израиля из Ливана утром в среду, некоторые из них не были перехвачены ПВО, в результате в ряде районов вспыхнули пожары,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T09:56
2024-06-12T10:01
в мире
израиль
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Около 90 снарядов выпущено по северу Израиля из Ливана утром в среду, некоторые из них не были перехвачены ПВО, в результате в ряде районов вспыхнули пожары, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.&quot;После сирен воздушной тревоги, прозвучавших недавно на севере Израиля, было обнаружено около 90 снарядов, направлявшихся из Ливана. Некоторые снаряды были перехвачены, а другие упали в нескольких местах на севере Израиля. В результате в ряде районов вспыхнули пожары&quot;, - говорится в заявлении.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240611/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла
В мире, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла
Израиль заявил о пуске 90 снарядов из Ливана

ЦАХАЛ: Ливан выпустил около 90 снарядов по северу Израиля

© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Около 90 снарядов выпущено по северу Израиля из Ливана утром в среду, некоторые из них не были перехвачены ПВО, в результате в ряде районов вспыхнули пожары, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
«

"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших недавно на севере Израиля, было обнаружено около 90 снарядов, направлявшихся из Ливана. Некоторые снаряды были перехвачены, а другие упали в нескольких местах на севере Израиля. В результате в ряде районов вспыхнули пожары", - говорится в заявлении.

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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