https://ria.ru/20240612/iski-1952337950.html

Путин повысил сумму исков для упрощенного судопроизводства

Путин повысил сумму исков для упрощенного судопроизводства - РИА Новости, 12.06.2024

Путин повысил сумму исков для упрощенного судопроизводства

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предполагается повышение со 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей суммы исковых требований для... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T11:10

2024-06-12T11:10

2024-06-12T11:10

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предполагается повышение со 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей суммы исковых требований для того, чтобы дело рассматривалось в порядке упрощенного судопроизводства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом также унифицируются нормы гражданского процессуального законодательства в части содержания протокола, его составления, обязательности ведения протокола и так далее. Отдельно в законе говорится о возможности предъявления по месту жительства истца исков, связанных с соцвыплатами и льготами.

https://ria.ru/20240130/zarplata-1924472846.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин