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Путин повысил сумму исков для упрощенного судопроизводства - РИА Новости, 12.06.2024
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11:10 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/iski-1952337950.html
Путин повысил сумму исков для упрощенного судопроизводства
Путин повысил сумму исков для упрощенного судопроизводства - РИА Новости, 12.06.2024
Путин повысил сумму исков для упрощенного судопроизводства
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предполагается повышение со 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей суммы исковых требований для... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:10
2024-06-12T11:10
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предполагается повышение со 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей суммы исковых требований для того, чтобы дело рассматривалось в порядке упрощенного судопроизводства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом также унифицируются нормы гражданского процессуального законодательства в части содержания протокола, его составления, обязательности ведения протокола и так далее. Отдельно в законе говорится о возможности предъявления по месту жительства истца исков, связанных с соцвыплатами и льготами.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин повысил сумму исков для упрощенного судопроизводства

Путин подписал закон о повышении суммы исков для упрощенного судопроизводства

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предполагается повышение со 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей суммы исковых требований для того, чтобы дело рассматривалось в порядке упрощенного судопроизводства.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом также унифицируются нормы гражданского процессуального законодательства в части содержания протокола, его составления, обязательности ведения протокола и так далее.
Отдельно в законе говорится о возможности предъявления по месту жительства истца исков, связанных с соцвыплатами и льготами.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Путин подписал закон о компенсации за невыплату заработной платы
30 января, 23:40
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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