https://ria.ru/20240612/iski-1952337950.html
Путин повысил сумму исков для упрощенного судопроизводства
Путин повысил сумму исков для упрощенного судопроизводства - РИА Новости, 12.06.2024
Путин повысил сумму исков для упрощенного судопроизводства
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предполагается повышение со 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей суммы исковых требований для... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:10
2024-06-12T11:10
2024-06-12T11:10
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предполагается повышение со 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей суммы исковых требований для того, чтобы дело рассматривалось в порядке упрощенного судопроизводства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом также унифицируются нормы гражданского процессуального законодательства в части содержания протокола, его составления, обязательности ведения протокола и так далее. Отдельно в законе говорится о возможности предъявления по месту жительства истца исков, связанных с соцвыплатами и льготами.
https://ria.ru/20240130/zarplata-1924472846.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_257:1487:2048:2830_1920x0_80_0_0_c47e8e1f8f43340137f2faa44c4880b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин повысил сумму исков для упрощенного судопроизводства
Путин подписал закон о повышении суммы исков для упрощенного судопроизводства
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предполагается повышение со 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей суммы исковых требований для того, чтобы дело рассматривалось в порядке упрощенного судопроизводства.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом также унифицируются нормы гражданского процессуального законодательства в части содержания протокола, его составления, обязательности ведения протокола и так далее.
Отдельно в законе говорится о возможности предъявления по месту жительства истца исков, связанных с соцвыплатами и льготами.