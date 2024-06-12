https://ria.ru/20240612/iskander-1952364350.html
ВС России ударом "Искандер-М" поразили украинский дивизион ЗРК С-300ПТ
ВС России ударом "Искандер-М" поразили украинский дивизион ЗРК С-300ПТ - РИА Новости, 12.06.2024
ВС России ударом "Искандер-М" поразили украинский дивизион ЗРК С-300ПТ
Российский оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил дивизион украинской системы ПВО С-300 в Полтавской области, соответствующие кадры... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:26
2024-06-12T14:26
2024-06-12T14:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
полтавская область
вооруженные силы украины
зрк с-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952366132_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e88f0f360d2cbc5525b7da519756cd5.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил дивизион украинской системы ПВО С-300 в Полтавской области, соответствующие кадры опубликованы военным ведомством в среду.На 28-секундном ролике демонстрируется "прилет" ракеты по ангарам, где, как утверждается в сообщении МО РФ, находились 2 пусковые установки, 2 РЛС и кабины боевого управления ЗРС С-300ПТ ВСУ. Также на кадрах зафиксирована вторичная детонация.Согласно сообщению, С-300 противника была уничтожены в районе населенного пункта Полывяное Полтавской области.
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952329926.html
россия
полтавская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952366132_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_915f1abdb3f6502f84034d36d3d0bf46.jpg
Ракетный комплекс "Искандер-М" поразил украинский дивизион С-300ПТ в Полтавской области
Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" поражен
дивизион ЗРК С-300ПТ ВСУ в районе населенного пункта Полывяное Полтавской области.
Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение двух пусковых установок,
двух радиолокационных станций и кабины боевого управления.
Также на кадрах зафиксирована вторичная детонация.
2024-06-12T14:26
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, россия, полтавская область, вооруженные силы украины, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300
ВС России ударом "Искандер-М" поразили украинский дивизион ЗРК С-300ПТ
ВС РФ ударом "Искандер-М" поразили украинский дивизион ЗРК С-300ПТ под Полтавой