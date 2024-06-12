https://ria.ru/20240612/iskander-1952364350.html

ВС России ударом "Искандер-М" поразили украинский дивизион ЗРК С-300ПТ

ВС России ударом "Искандер-М" поразили украинский дивизион ЗРК С-300ПТ - РИА Новости, 12.06.2024

ВС России ударом "Искандер-М" поразили украинский дивизион ЗРК С-300ПТ

Российский оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил дивизион украинской системы ПВО С-300 в Полтавской области, соответствующие кадры... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:26

2024-06-12T14:26

2024-06-12T14:37

специальная военная операция на украине

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зрк с-300

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил дивизион украинской системы ПВО С-300 в Полтавской области, соответствующие кадры опубликованы военным ведомством в среду.На 28-секундном ролике демонстрируется "прилет" ракеты по ангарам, где, как утверждается в сообщении МО РФ, находились 2 пусковые установки, 2 РЛС и кабины боевого управления ЗРС С-300ПТ ВСУ. Также на кадрах зафиксирована вторичная детонация.Согласно сообщению, С-300 противника была уничтожены в районе населенного пункта Полывяное Полтавской области.

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952329926.html

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Ракетный комплекс "Искандер-М" поразил украинский дивизион С-300ПТ в Полтавской области Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" поражен дивизион ЗРК С-300ПТ ВСУ в районе населенного пункта Полывяное Полтавской области. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение двух пусковых установок, двух радиолокационных станций и кабины боевого управления. Также на кадрах зафиксирована вторичная детонация. 2024-06-12T14:26 true PT0M28S

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вооруженные силы рф, россия, полтавская область, вооруженные силы украины, зрк с-300