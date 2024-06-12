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ВС России ударом "Искандер-М" поразили украинский дивизион ЗРК С-300ПТ - РИА Новости, 12.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 12.06.2024 (обновлено: 14:37 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/iskander-1952364350.html
ВС России ударом "Искандер-М" поразили украинский дивизион ЗРК С-300ПТ
ВС России ударом "Искандер-М" поразили украинский дивизион ЗРК С-300ПТ - РИА Новости, 12.06.2024
ВС России ударом "Искандер-М" поразили украинский дивизион ЗРК С-300ПТ
Российский оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил дивизион украинской системы ПВО С-300 в Полтавской области, соответствующие кадры... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:26
2024-06-12T14:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
полтавская область
вооруженные силы украины
зрк с-300
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил дивизион украинской системы ПВО С-300 в Полтавской области, соответствующие кадры опубликованы военным ведомством в среду.На 28-секундном ролике демонстрируется "прилет" ракеты по ангарам, где, как утверждается в сообщении МО РФ, находились 2 пусковые установки, 2 РЛС и кабины боевого управления ЗРС С-300ПТ ВСУ. Также на кадрах зафиксирована вторичная детонация.Согласно сообщению, С-300 противника была уничтожены в районе населенного пункта Полывяное Полтавской области.
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952329926.html
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Ракетный комплекс "Искандер-М" поразил украинский дивизион С-300ПТ в Полтавской области
Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" поражен дивизион ЗРК С-300ПТ ВСУ в районе населенного пункта Полывяное Полтавской области. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение двух пусковых установок, двух радиолокационных станций и кабины боевого управления. Также на кадрах зафиксирована вторичная детонация.
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вооруженные силы рф, россия, полтавская область, вооруженные силы украины, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300
ВС России ударом "Искандер-М" поразили украинский дивизион ЗРК С-300ПТ

ВС РФ ударом "Искандер-М" поразили украинский дивизион ЗРК С-300ПТ под Полтавой

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил дивизион украинской системы ПВО С-300 в Полтавской области, соответствующие кадры опубликованы военным ведомством в среду.
На 28-секундном ролике демонстрируется "прилет" ракеты по ангарам, где, как утверждается в сообщении МО РФ, находились 2 пусковые установки, 2 РЛС и кабины боевого управления ЗРС С-300ПТ ВСУ. Также на кадрах зафиксирована вторичная детонация.
Согласно сообщению, С-300 противника была уничтожены в районе населенного пункта Полывяное Полтавской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияПолтавская областьВооруженные силы УкраиныЗРК С-300
 
 
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