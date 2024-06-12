https://ria.ru/20240612/indoneziya-1952318589.html
Глава общества дружбы рассказал об отношениях России и Индонезии
Глава общества дружбы рассказал об отношениях России и Индонезии - РИА Новости, 12.06.2024
Глава общества дружбы рассказал об отношениях России и Индонезии
Индонезия и Россия продолжают традицию дружбы на государственном уровне, никаких препятствий для построения диалога нет, заявил РИА Новости президент Общества... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T07:36
2024-06-12T07:36
2024-06-12T07:36
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ДЖАКАРТА, 12 июн - РИА Новости. Индонезия и Россия продолжают традицию дружбы на государственном уровне, никаких препятствий для построения диалога нет, заявил РИА Новости президент Общества дружбы с Индонезией Руслан Байрамов. "На государственном уровне наши страны дружат, давно дружили и продолжают дружить. Наша задача - усилить народную дипломатию, через Общество дружбы, через диалог культур. Поэтому мы хотим как можно больше пропагандировать Россию индонезийцам", - отметил Байрамов. Он добавил, что индонезийцы должны узнать Россию не только по "нашим соотечественникам Бали". "Для этого мы хотим устраивать поездки в Москву и другие города как для бизнеса, так и в рамках P2P", - пояснил президент Общества дружбы. По его словам, нужно "начать продвигать Россию, убеждать, что туда ездить нужно, что это красиво, удобно, недорого и безопасно". "Десятки природных, гуманитарных и культурных объектов могут быть предметом туризма для индонезийцев…. Я восхищен отношением господина посла Индонезии в России Джосе Тавареша, а также в целом государственных органов разного уровня Индонезии. Сейчас никаких препятствий или проблем нет, но все покажет работа", - подытожил собеседник агентства.
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россия, индонезия, москва, в мире
Россия, Индонезия, Москва, В мире
Глава общества дружбы рассказал об отношениях России и Индонезии
Байрамов: Индонезия и Россия продолжат традицию дружбы на государственном уровне
ДЖАКАРТА, 12 июн - РИА Новости. Индонезия и Россия продолжают традицию дружбы на государственном уровне, никаких препятствий для построения диалога нет, заявил РИА Новости президент Общества дружбы с Индонезией Руслан Байрамов.
"На государственном уровне наши страны дружат, давно дружили и продолжают дружить. Наша задача - усилить народную дипломатию, через Общество дружбы, через диалог культур. Поэтому мы хотим как можно больше пропагандировать Россию индонезийцам", - отметил Байрамов.
Он добавил, что индонезийцы должны узнать Россию не только по "нашим соотечественникам Бали". "Для этого мы хотим устраивать поездки в Москву
и другие города как для бизнеса, так и в рамках P2P", - пояснил президент Общества дружбы.
По его словам, нужно "начать продвигать Россию, убеждать, что туда ездить нужно, что это красиво, удобно, недорого и безопасно".
"Десятки природных, гуманитарных и культурных объектов могут быть предметом туризма для индонезийцев…. Я восхищен отношением господина посла Индонезии в России Джосе Тавареша, а также в целом государственных органов разного уровня Индонезии. Сейчас никаких препятствий или проблем нет, но все покажет работа", - подытожил собеседник агентства.