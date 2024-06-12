https://ria.ru/20240612/ikona-1952374387.html

Новгородскому музею вернули икону, вывезенную в Германию в годы войны

Новгородскому музею вернули икону, вывезенную в Германию в годы войны - РИА Новости, 12.06.2024

Новгородскому музею вернули икону, вывезенную в Германию в годы войны

Новгородскому музею-заповеднику вернули икону, вывезенную в Германию в годы Великой Отечественной войны, она стала главным экспонатом новой выставки, сообщает... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:21

2024-06-12T15:21

2024-06-12T16:21

россия

германия

великий новгород

андрей никитин (политик)

максим орешкин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Новгородскому музею-заповеднику вернули икону, вывезенную в Германию в годы Великой Отечественной войны, она стала главным экспонатом новой выставки, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в среду, в День России, в здании Присутственных мест в кремле состоялась передача иконы "Распятие" в Новгородский музей-заповедник и открытие выставки "Распятие и воскресение. Волотово поле". В мероприятии приняли участие замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, губернатор региона Андрей Никитин и гендиректор музея-заповедника Сергей Брюн. Икона "Распятие" XV века из праздничного чина новгородской церкви Успения Пресвятой Богородицы на Волотовом Поле исчезла вместе со многими памятниками в годы нацистской оккупации Великого Новгорода. До войны в составе чина находилось девять икон. В военные годы были эвакуированы лишь четыре, остальные были расхищены. В 1948 году из Германии в музей возвращена одна из похищенных икон – "Воскрешение Лазаря". В ноябре 2023 года икона "Распятие" была обнаружена на аукционе в Дюссельдорфе. Благодаря совместной работе министерства культуры РФ, министерства иностранных дел РФ и попечительского совета Новгородского музея-заповедника, который возглавляет Орешкин, святыня была снята с торгов и возвращена через третьи страны на новгородскую землю. "У нее (иконы – ред.) непростая история, в XX веке икона была похищена и вывезена за пределы нашей страны. Рад, что нам с коллегами удалось вернуть реликвию на новгородскую землю", - отметил Орешкин. Икона "Распятие" стала ключевым экспонатом выставки "Распятие и Воскресение. Волотово Поле", которая приурочена к 80-летию освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков и посвящена истории восстановления одной из красивейших церквей Руси – церкви Успения Пресвятой Богородицы на Волотовом Поле XIV века. "Эта икона – часть культурного наследия не только Новгорода, но всей нашей большой страны, всего православного мира. Это наша великая история, мировое наследие. То, что сделали наши руководители и наши попечители, то, чему мне посчастливилось быть свидетелем, – очень важно и, дай Бог, это не последняя культурная ценность, которую нам удастся вернуть", – подчеркнул Никитин. Помимо иконы, посетители выставки увидят архитектурные планы и акварели церкви и ее фресок, дореволюционные и военные фотографии храма, включая кадры церкви в разрушенном состоянии, фрагменты фресок "волотовского мастера", собранные усилиями новгородских реставраторов композиции.

https://ria.ru/20240607/velikiy_novgorod-1951189074.html

https://ria.ru/20240606/nikitin-1951168620.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, германия, великий новгород, андрей никитин (политик), максим орешкин