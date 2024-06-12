https://ria.ru/20240612/igry_briks-1952431575.html
Игры БРИКС укрепят сотрудничество между странами, заявил Минниханов
Игры БРИКС укрепят сотрудничество между странами, заявил Минниханов - РИА Новости, 12.06.2024
Игры БРИКС укрепят сотрудничество между странами, заявил Минниханов
Игры БРИКС послужат укреплению сотрудничества между странами и народами, заявил журналистам глава республики Татарстан Рустам Минниханов. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T20:25
2024-06-12T20:25
2024-06-12T20:40
рустам минниханов
брикс
казань
игры брикс
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КАЗАНЬ, 12 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Игры БРИКС послужат укреплению сотрудничества между странами и народами, заявил журналистам глава республики Татарстан Рустам Минниханов. Игры стран БРИКС пройдут в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях примут участие около 5 тысяч спортсменов, которые разыграют 387 комплектов медалей. В Играх БРИКС подтвердили 93 страны. "Республике выпала огромная честь и ответственность принять масштабные спортивные соревнования и участников игр со всех уголков мира. Разрешите поблагодарить за оказанное доверие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Представительное участие большого количества иностранных спортивных команд - это яркое и убедительное свидетельство, что спорт не имеет границ. Спорт вне политики. Несомненно, Игры Брикс послужат укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами. Уверен, что игры пройдут в атмосфере дружбы, мира и согласия", - сказал Минниханов.
https://rsport.ria.ru/20240612/putin-1952431240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, брикс, казань, игры брикс
Рустам Минниханов, БРИКС, Казань, Игры БРИКС
Игры БРИКС укрепят сотрудничество между странами, заявил Минниханов
Минниханов: Игры БРИКС помогут укрепить сотрудничество между странами и народам
КАЗАНЬ, 12 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Игры БРИКС послужат укреплению сотрудничества между странами и народами, заявил журналистам глава республики Татарстан Рустам Минниханов.
Игры стран БРИКС пройдут в Казани
с 12 по 24 июня. В соревнованиях примут участие около 5 тысяч спортсменов, которые разыграют 387 комплектов медалей. В Играх БРИКС подтвердили 93 страны.
"Республике выпала огромная честь и ответственность принять масштабные спортивные соревнования и участников игр со всех уголков мира. Разрешите поблагодарить за оказанное доверие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Представительное участие большого количества иностранных спортивных команд - это яркое и убедительное свидетельство, что спорт не имеет границ. Спорт вне политики. Несомненно, Игры Брикс послужат укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами. Уверен, что игры пройдут в атмосфере дружбы, мира и согласия", - сказал Минниханов.