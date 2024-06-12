https://ria.ru/20240612/igry_briks-1952431575.html

Игры БРИКС укрепят сотрудничество между странами, заявил Минниханов

Игры БРИКС укрепят сотрудничество между странами, заявил Минниханов - РИА Новости, 12.06.2024

Игры БРИКС укрепят сотрудничество между странами, заявил Минниханов

Игры БРИКС послужат укреплению сотрудничества между странами и народами, заявил журналистам глава республики Татарстан Рустам Минниханов. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T20:25

2024-06-12T20:25

2024-06-12T20:40

рустам минниханов

брикс

казань

игры брикс

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КАЗАНЬ, 12 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Игры БРИКС послужат укреплению сотрудничества между странами и народами, заявил журналистам глава республики Татарстан Рустам Минниханов. Игры стран БРИКС пройдут в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях примут участие около 5 тысяч спортсменов, которые разыграют 387 комплектов медалей. В Играх БРИКС подтвердили 93 страны. "Республике выпала огромная честь и ответственность принять масштабные спортивные соревнования и участников игр со всех уголков мира. Разрешите поблагодарить за оказанное доверие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Представительное участие большого количества иностранных спортивных команд - это яркое и убедительное свидетельство, что спорт не имеет границ. Спорт вне политики. Несомненно, Игры Брикс послужат укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами. Уверен, что игры пройдут в атмосфере дружбы, мира и согласия", - сказал Минниханов.

https://rsport.ria.ru/20240612/putin-1952431240.html

казань

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Наталья Макарова

рустам минниханов, брикс, казань, игры брикс