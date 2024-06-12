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Церемония открытия Игр БРИКС в Казани. Прямая трансляция

Церемония открытия Игр БРИКС в Казани. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.06.2024

Церемония открытия Игр БРИКС в Казани. Прямая трансляция

В Казани проходит церемония открытия Игр БРИКС. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T19:30

2024-06-12T19:30

2024-06-12T20:37

общество

казань

брикс

игры брикс

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В Казани проходит церемония открытия Игр БРИКС.Мероприятие состоится с 12 по 24 июня. Для проведения Игр в Казани задействовали 15 спортивных объектов. В соревнованиях примут участие около пяти тысяч спортсменов. Они разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран.

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