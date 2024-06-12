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Церемония открытия Игр БРИКС в Казани. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.06.2024
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19:30 12.06.2024 (обновлено: 20:37 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/igry-1952421911.html
Церемония открытия Игр БРИКС в Казани. Прямая трансляция
Церемония открытия Игр БРИКС в Казани. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.06.2024
Церемония открытия Игр БРИКС в Казани. Прямая трансляция
В Казани проходит церемония открытия Игр БРИКС. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:30
2024-06-12T20:37
общество
казань
брикс
игры брикс
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В Казани проходит церемония открытия Игр БРИКС.Мероприятие состоится с 12 по 24 июня. Для проведения Игр в Казани задействовали 15 спортивных объектов. В соревнованиях примут участие около пяти тысяч спортсменов. Они разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран.
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Церемония открытия Игр БРИКС в Казани
Церемония открытия Игр БРИКС в Казани
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общество, казань, брикс, видео, игры брикс
Общество, Казань, БРИКС, Игры БРИКС
Церемония открытия Игр БРИКС в Казани. Прямая трансляция
В Казани проходит церемония открытия Игр БРИКС.
2024-06-12T19:30
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Церемония открытия Игр БРИКС в Казани. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
В Казани проходит церемония открытия Игр БРИКС.
Мероприятие состоится с 12 по 24 июня. Для проведения Игр в Казани задействовали 15 спортивных объектов. В соревнованиях примут участие около пяти тысяч спортсменов. Они разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.
Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран.
 
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