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Церемония открытия Игр БРИКС в Казани. Прямая трансляция
Церемония открытия Игр БРИКС в Казани. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.06.2024
Церемония открытия Игр БРИКС в Казани. Прямая трансляция
В Казани проходит церемония открытия Игр БРИКС. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:30
2024-06-12T19:30
2024-06-12T20:37
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В Казани проходит церемония открытия Игр БРИКС.Мероприятие состоится с 12 по 24 июня. Для проведения Игр в Казани задействовали 15 спортивных объектов. В соревнованиях примут участие около пяти тысяч спортсменов. Они разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран.
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Церемония открытия Игр БРИКС в Казани
Церемония открытия Игр БРИКС в Казани
2024-06-12T19:30
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РИА Новости
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