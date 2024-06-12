https://ria.ru/20240612/gutsul-1952405292.html

Гуцул раскрыла, кто страдает от ухудшения молдавско-российских отношений

Гуцул раскрыла, кто страдает от ухудшения молдавско-российских отношений - РИА Новости, 12.06.2024

Гуцул раскрыла, кто страдает от ухудшения молдавско-российских отношений

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в среду журналистам, что ухудшившиеся молдавско-российские отношения негативно влияют на... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:33

2024-06-12T17:33

2024-06-12T17:33

россия

молдавия

москва

евгения гуцул

дмитрий песков

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951779737_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5a35011dcbf03babb4b12f14621ebfa.jpg

КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в среду журналистам, что ухудшившиеся молдавско-российские отношения негативно влияют на жителей республики. "Я считаю и буду считать, что на сегодняшний день разрыв отношений с Российской Федерацией негативно влияет на жителей Молдавии. Мы выступаем за дружбу с Россией, за партнерские отношения", - заявила Гуцул. По ее словам, она хотела бы снова встретиться с президентом РФ и обсудить с ним много вопросов, особенно из области экономики. "Конечно же, мы хотим удостовериться, что Российская Федерация и Владимир Владимирович Путин будут стоять на защите русскоязычного населения, каким является Гагаузия", - добавила Гуцул. Гуцул уже встречалась с Путиным, как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча проходила на полях Всемирного фестиваля молодежи в марте. Сама Гуцул тогда сообщала, что обсудила с президентом России политическую ситуацию в Молдавии. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.

https://ria.ru/20240612/gutsul-1952403362.html

https://ria.ru/20240611/moldaviya-1952186857.html

https://ria.ru/20240308/gutsul-1931918418.html

россия

молдавия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, молдавия, москва, евгения гуцул, дмитрий песков, майя санду