Гуцул раскрыла, кто страдает от ухудшения молдавско-российских отношений
Гуцул: ухудшения отношений с Россией негативно влияют на жителей Молдавии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул . Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в среду журналистам, что ухудшившиеся молдавско-российские отношения негативно влияют на жителей республики.
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"Я считаю и буду считать, что на сегодняшний день разрыв отношений с Российской Федерацией негативно влияет на жителей Молдавии. Мы выступаем за дружбу с Россией, за партнерские отношения", - заявила Гуцул.
По ее словам, она хотела бы снова встретиться с президентом РФ и обсудить с ним много вопросов, особенно из области экономики.
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"Конечно же, мы хотим удостовериться, что Российская Федерация и Владимир Владимирович Путин будут стоять на защите русскоязычного населения, каким является Гагаузия", - добавила Гуцул.
Гуцул уже встречалась с Путиным, как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча проходила на полях Всемирного фестиваля молодежи в марте. Сама Гуцул тогда сообщала, что обсудила с президентом России политическую ситуацию в Молдавии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
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