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Гуцул раскрыла, кто страдает от ухудшения молдавско-российских отношений - РИА Новости, 12.06.2024
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17:33 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/gutsul-1952405292.html
Гуцул раскрыла, кто страдает от ухудшения молдавско-российских отношений
Гуцул раскрыла, кто страдает от ухудшения молдавско-российских отношений - РИА Новости, 12.06.2024
Гуцул раскрыла, кто страдает от ухудшения молдавско-российских отношений
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в среду журналистам, что ухудшившиеся молдавско-российские отношения негативно влияют на... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:33
2024-06-12T17:33
россия
молдавия
москва
евгения гуцул
дмитрий песков
майя санду
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в среду журналистам, что ухудшившиеся молдавско-российские отношения негативно влияют на жителей республики. "Я считаю и буду считать, что на сегодняшний день разрыв отношений с Российской Федерацией негативно влияет на жителей Молдавии. Мы выступаем за дружбу с Россией, за партнерские отношения", - заявила Гуцул. По ее словам, она хотела бы снова встретиться с президентом РФ и обсудить с ним много вопросов, особенно из области экономики. "Конечно же, мы хотим удостовериться, что Российская Федерация и Владимир Владимирович Путин будут стоять на защите русскоязычного населения, каким является Гагаузия", - добавила Гуцул. Гуцул уже встречалась с Путиным, как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча проходила на полях Всемирного фестиваля молодежи в марте. Сама Гуцул тогда сообщала, что обсудила с президентом России политическую ситуацию в Молдавии. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
https://ria.ru/20240612/gutsul-1952403362.html
https://ria.ru/20240611/moldaviya-1952186857.html
https://ria.ru/20240308/gutsul-1931918418.html
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россия, молдавия, москва, евгения гуцул, дмитрий песков, майя санду
Россия, Молдавия, Москва, Евгения Гуцул, Дмитрий Песков, Майя Санду
Гуцул раскрыла, кто страдает от ухудшения молдавско-российских отношений

Гуцул: ухудшения отношений с Россией негативно влияют на жителей Молдавии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в среду журналистам, что ухудшившиеся молдавско-российские отношения негативно влияют на жителей республики.
«
"Я считаю и буду считать, что на сегодняшний день разрыв отношений с Российской Федерацией негативно влияет на жителей Молдавии. Мы выступаем за дружбу с Россией, за партнерские отношения", - заявила Гуцул.
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По ее словам, она хотела бы снова встретиться с президентом РФ и обсудить с ним много вопросов, особенно из области экономики.
«
"Конечно же, мы хотим удостовериться, что Российская Федерация и Владимир Владимирович Путин будут стоять на защите русскоязычного населения, каким является Гагаузия", - добавила Гуцул.
Гуцул уже встречалась с Путиным, как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча проходила на полях Всемирного фестиваля молодежи в марте. Сама Гуцул тогда сообщала, что обсудила с президентом России политическую ситуацию в Молдавии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
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Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
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