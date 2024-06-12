https://ria.ru/20240612/gutsul-1952389505.html
Суд по делу Гуцул перенесли из-за отсутствия адвоката
Суд по делу Гуцул перенесли из-за отсутствия адвоката - РИА Новости, 12.06.2024
Суд по делу Гуцул перенесли из-за отсутствия адвоката
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в среду, что заседание суда по ее делу о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор" перенесено из-за... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:37
2024-06-12T16:37
2024-06-12T16:37
в мире
кишинев
гагаузия
россия
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951781657_0:349:3021:2048_1920x0_80_0_0_1d7bad07e7e6fb5f7e95ba4f608bcf74.jpg
КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в среду, что заседание суда по ее делу о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор" перенесено из-за отсутствия адвоката Вадима Банару, которого на протяжении нескольких часов удерживают в аэропорту Кишинева после возвращения из России. Гуцул в среду вернулась в Молдавию из РФ после участия в ПМЭФ и съезде блока "Победа", она беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева, полиция не стала ее задерживать. "Сегодняшнее заседание суда было перенесено, потому что этот режим (власти республики - ред.) до сих пор держит в аэропорту моего адвоката Вадима Банару. Я сегодня была лишена права на защиту. Его специально держат там. Это позор!" - заявила Гуцул перед своими сторонниками, пришедшими ее поддержать к зданию суда. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Гагаузии, заседание суда по делу Гуцул перенесено на 21 июня Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20240612/gutsul-1952382855.html
https://ria.ru/20240612/gutsul-1952330378.html
кишинев
гагаузия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951781657_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_29bf2cbbf7d109db346aff80e8dab133.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, гагаузия, россия, евгения гуцул
В мире, Кишинев, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул
Суд по делу Гуцул перенесли из-за отсутствия адвоката
Суд по делу главы Гагаузии Гуцул перенесли из-за отсутствия адвоката на 21 июня
КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в среду, что заседание суда по ее делу о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор" перенесено из-за отсутствия адвоката Вадима Банару, которого на протяжении нескольких часов удерживают в аэропорту Кишинева после возвращения из России.
Гуцул в среду вернулась в Молдавию
из РФ после участия в ПМЭФ и съезде блока "Победа", она беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева, полиция не стала ее задерживать.
"Сегодняшнее заседание суда было перенесено, потому что этот режим (власти республики - ред.) до сих пор держит в аэропорту моего адвоката Вадима Банару. Я сегодня была лишена права на защиту. Его специально держат там. Это позор!" - заявила Гуцул перед своими сторонниками, пришедшими ее поддержать к зданию суда.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Гагаузии, заседание суда по делу Гуцул перенесено на 21 июня
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.