Рейтинг@Mail.ru
Гуцул заявила, что ее адвоката несколько часов держат в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 12.06.2024 (обновлено: 16:04 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/gutsul-1952382855.html
Гуцул заявила, что ее адвоката несколько часов держат в аэропорту Кишинева
Гуцул заявила, что ее адвоката несколько часов держат в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 12.06.2024
Гуцул заявила, что ее адвоката несколько часов держат в аэропорту Кишинева
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в среду, что ее адвоката на протяжении нескольких часов удерживают в аэропорту Кишинева после возвращения из России. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:03
2024-06-12T16:04
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
марина таубер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951785708_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_3474266a017dfe2a061868a05c36d297.jpg
КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в среду, что ее адвоката на протяжении нескольких часов удерживают в аэропорту Кишинева после возвращения из России. По ее словам, из-за этого она лишена защитника в суде, который начнется в эти минуты в одной из районных судебных инстанций в Кишиневе. Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда молдавского блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Глава Гагаузии Гуцул в среду вернулась в Молдавию из РФ после участия в ПМЭФ и съезде блока "Победа", она беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева, полиция не стала ее задерживать. "ПДС (Партия "Действие и солидарность" - ред.) лишила меня права на защиту. Моего адвоката уже несколько часов держат в аэропорту. Я удивилась, когда меня сегодня легко отпустили из аэропорта без досмотра, без допроса. А оказывается, у них была цель, чтобы на сегодняшнем заседании я была одна, оставить меня без защитника. Разве в этом заключается правосудие?" - заявила Гуцул перед своими сторонниками, пришедшими ее поддержать к зданию суда. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20240410/proverka-1939224693.html
https://ria.ru/20240409/gutsul-1938927057.html
кишинев
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951785708_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9814663ab921c23637805cdcd8e401ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, марина таубер
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Марина Таубер
Гуцул заявила, что ее адвоката несколько часов держат в аэропорту Кишинева

Гуцул заявила, что ее адвоката держат в аэропорту после поездки в Россию

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в среду, что ее адвоката на протяжении нескольких часов удерживают в аэропорту Кишинева после возвращения из России.
По ее словам, из-за этого она лишена защитника в суде, который начнется в эти минуты в одной из районных судебных инстанций в Кишиневе.
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Главу Гагаузии подвергли проверке в аэропорту Кишинева
10 апреля, 23:58
Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда молдавского блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Глава Гагаузии Гуцул в среду вернулась в Молдавию из РФ после участия в ПМЭФ и съезде блока "Победа", она беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева, полиция не стала ее задерживать.
«
"ПДС (Партия "Действие и солидарность" - ред.) лишила меня права на защиту. Моего адвоката уже несколько часов держат в аэропорту. Я удивилась, когда меня сегодня легко отпустили из аэропорта без досмотра, без допроса. А оказывается, у них была цель, чтобы на сегодняшнем заседании я была одна, оставить меня без защитника. Разве в этом заключается правосудие?" - заявила Гуцул перед своими сторонниками, пришедшими ее поддержать к зданию суда.
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Гуцул: Могут быть задержания после возвращения - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Глава Гагаузии не исключила, что ее задержат в аэропорту Кишинева
9 апреля, 19:00
 
В миреКишиневМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулМарина Таубер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала