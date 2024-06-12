https://ria.ru/20240612/groza-1952551807.html
Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя, ветра, грозы
Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя, ветра, грозы - РИА Новости, 13.06.2024
Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя, ветра, грозы
Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя, ветра и грозы в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-12T16:08
2024-06-12T16:08
2024-06-13T13:06
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя, ветра и грозы в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Сообщается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, местами гроза и град. "Просим горожан быть предельно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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Мегаливень в Москве
Мегаливень накрывает Москву. Непогода движется с северо-запада: где-то уже гром и вовсю поливает, а где-то только предгрозовое небо с проблесками солнца.
2024-06-12T16:08
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РИА Новости
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Экология в России, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы