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Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя, ветра, грозы - РИА Новости, 13.06.2024
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16:08 12.06.2024 (обновлено: 13:06 13.06.2024)
https://ria.ru/20240612/groza-1952551807.html
Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя, ветра, грозы
Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя, ветра, грозы - РИА Новости, 13.06.2024
Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя, ветра, грозы
Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя, ветра и грозы в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-12T16:08
2024-06-13T13:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
экология в россии
москва
общество
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя, ветра и грозы в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Сообщается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, местами гроза и град. "Просим горожан быть предельно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240612/pogoda-1952551209.html
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96
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Мегаливень в Москве
Мегаливень накрывает Москву. Непогода движется с северо-запада: где-то уже гром и вовсю поливает, а где-то только предгрозовое небо с проблесками солнца.
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экология в россии, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Экология в России, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы

Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя, ветра, грозы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя, ветра и грозы в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Сообщается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, местами гроза и град.
«
"Просим горожан быть предельно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Москвичей призвали быть внимательными из-за капризов погоды в День России
Вчера, 13:02
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЭкология в РоссииМоскваОбществоКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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