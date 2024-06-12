https://ria.ru/20240612/groza-1952551807.html

Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя, ветра, грозы

Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя, ветра, грозы - РИА Новости, 13.06.2024

Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя, ветра, грозы

Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя, ветра и грозы в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-12T16:08

2024-06-12T16:08

2024-06-13T13:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

экология в россии

москва

общество

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952392703_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_946ec0e876ae5562d03e5fcfc80d16d6.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя, ветра и грозы в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Сообщается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, местами гроза и град. "Просим горожан быть предельно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240612/pogoda-1952551209.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мегаливень в Москве Мегаливень накрывает Москву. Непогода движется с северо-запада: где-то уже гром и вовсю поливает, а где-то только предгрозовое небо с проблесками солнца. 2024-06-12T16:08 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экология в россии, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы