https://ria.ru/20240612/germaniya-1952195982.html

Германия на пороге восстания

Германия на пороге восстания - РИА Новости, 12.06.2024

Германия на пороге восстания

Газета Berliner Zeitung выстрелила оглушительным инсайдом. В ней дословно говорится, что партия "Зеленых" под руководством министра энергетики Роберта Хабека,... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T08:00

2024-06-12T08:00

2024-06-12T08:06

аналитика

германия

берлин (город)

сша

роберт хабек

массачусетский технологический институт

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Газета Berliner Zeitung выстрелила оглушительным инсайдом. В ней дословно говорится, что партия "Зеленых" под руководством министра энергетики Роберта Хабека, который является ее сопредседателем, умышленно фальсифицировала отчет правительственной комиссии относительно эксплуатации остававшихся на тот момент в строю атомных электростанций и осознанно исказила масштаб влияния остановки реакторов на энергосистему страны. Все это, как пишут авторы, привело к убийственному энергокризису, в процессе которого стоимость электроэнергии для потребителей (и особенно промышленных) выросла в три-четыре раза, спровоцировав каскадное схлопывание реального сектора и массовое бегство крупного бизнеса в США и страны АТР.В двух словах напомним сюжет этого политического триллера, густо замешанного на обмане.К концу 2023 года Германия подходила в весьма плачевном экономическом состоянии, ибо Берлин по собственному почину разорвал почти все связи с Россией и, как субмарина, набирающая воду в балластные цистерны, плавно погружался в темноту кризиса финансового и энергетического. Впервые за многие десятилетия страна перестала экспортировать электричество, превратившись в вечно голодного покупателя. Немецкий блок "Зеленых", также известный как "Союз 90", активно лоббировал остановку трех последних атомных энергоблоков. Чтобы создать видимость объективности, для проведения технического аудита были приглашены специалисты из Массачусетского технологического университета (MIT) — перед ними была поставлена задача оценить критичность трех работающих энергоблоков для энергосистемы государства и смоделировать реакцию экономики в случае их остановки.Американцы, к слову, отработали предельно объективно. В заключении, представленном на промежуточное рассмотрение, черным по белому было сказано, что в настоящий момент остановка трех энергоблоков на АЭС Isar 2 (в Баварии), Emsland (в Нижней Саксонии) и Neckarwestheim 2 (в Баден-Вюртемберге), вырабатывающих порядка 30 миллиардов киловатт-часов, приведет к непрогнозируемым последствиям. Результаты практического моделирования показали, что заменить выпадающие 11 процентов всей генерации за счет возобновляемых источников физически невозможно.Хабек из каждого утюга самозабвенно врал, что к 2030 году не менее 80 процентов всего немецкого электричества будет вырабатываться на базе ВИЭ, а на столе у него лежал доклад MIT, где говорилось, что для замены лишь одного атомного реактора потребуется не менее трех тысяч ветрогенераторов, под которые придется выделить не менее 500 квадратных километров земель с подходящим ветровым режимом. Там же говорилось, что остановка АЭС потребует строительства новых терминалов для регазификации СПГ, что, в свою очередь, усилит зависимость от внешних источников — прежде всего от США и Катара, а пока они будут строиться, затыкать энергетические дыры придется с помощью угольных электростанций. Тех самых, которые пресловутые "Зеленые" с помпой массово закрывали чуть раньше.Выводы комиссии просочились в широкую прессу, но Хабек и его экологичные деревянные солдаты их всячески нивелировали, погребая под слоями бесконечной говорильни, манипуляций и откровенной лжи. Чтобы проверить эффективность промывания немецких мозгов, информационное агентство DPA в это же время заказало социологическому институту YouGov исследование на тему, поддерживает ли население остановку трех последних АЭС: 33 процента опрошенных немцев высказались за продление срока эксплуатации атомных станций на любой технически допустимый период, 32 процента — за продление с ограничением по времени и лишь 26 процентов поддержали остановку атомных "горшков".Результаты опроса общественного мнения были опубликованы 10 апреля, но "Зеленым" в Берлине было совершенно плевать — и 15 апреля Германия официально завершила свою 60-летнюю историю как государство мирного атома.Было это совсем недавно, а потому в памяти свежа мрачная эпитафия, которую по поводу произошедшего произнес бывший глава наблюдательного совета крупнейшей немецкой энергетической компании EON. Карл-Людвиг Клей обвинил Хабека и компанию во лжи, так как потерянные 4,4 гигаватта установленной мощности заменить нечем, а все разговоры об опасности АЭС и невозможности продления срока их эксплуатации — это умышленная и вредоносная ложь.В тот момент было непонятно, удержится ли при власти Шольц и его клевреты, а потому осторожная пресса спустила это заявление на тормозах, не педалируя неудобную тему и некрасивые выводы.А ведь уже тогда медной рындой прозвенели ключевые цифры. В момент, когда министр по защите окружающей среды Штеффи Лемке торжественно объявляла о начале новой энергетической эры, стоимость производства одного киловатт-часа на немецкой АЭС составляла два евроцента, а на ТЭС — более 20, то есть в десять раз дороже. Но реакторы все равно были остановлены.Прошло неполных два месяца, и в Сеть попадает запись выступления Теодора Веймера, сделанная на встрече представителей крупного германского бизнеса. Глава Deutsche Börse AG — одного из крупнейших биржевых холдингов — характеризует политику министра экономики (все того же Хабека) как катастрофу и призывает промышленников "восстать против правительства". Для понимания: в состав Deutsche Börse AG входит целая плеяда современных и высокотехнологичных предприятий, охватывающих сферы от разработки программного обеспечения до торговли криптовалютами. Но самое вкусное в этом пироге то, что в холдинг входит энергетическая биржа EEX со штаб-квартирой в Лейпциге. Это крупнейшая в Европе площадка, где торгуется электроэнергия в объемах порядка шести-восьми миллиардов киловатт-часов в год. То есть Теодору Веймеру бесполезно рассказывать об умопомрачительных успехах немецкой экономики и энергоперехода — он знает реальные цифры. Согласитесь, на этом фоне призывы восстать против правительства в Берлине звучат особенно колоритно.Популярный афоризм утверждает, что каждый народ заслуживает то правительство, которое имеет. Германия в лице рядовых жителей и крупного бизнеса, много лет поддерживавших политику действующих властей, в полной мере заслужила реформы имени Шольца.

https://ria.ru/20240501/germaniya-1943324588.html

https://ria.ru/20240102/tseny-1919488685.html

https://ria.ru/20240325/vengriya-1935640611.html

https://ria.ru/20240530/es-1949366138.html

германия

берлин (город)

сша

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, германия, берлин (город), сша, роберт хабек, массачусетский технологический институт