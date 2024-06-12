https://ria.ru/20240612/genichesk-1952349063.html

В Геническе в честь Дня России подняли государственный флаг

В Геническе в честь Дня России подняли государственный флаг - РИА Новости, 12.06.2024

В Геническе в честь Дня России подняли государственный флаг

Праздничная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации состоялась в Геническе в честь начала народных гуляний по случаю Дня России, сообщает РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:39

2024-06-12T12:39

2024-06-12T13:16

херсонская область

россия

геническ

юнармия

день россии

общество

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ГЕНИЧЕСК, 12 июн - РИА Новости. Праздничная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации состоялась в Геническе в честь начала народных гуляний по случаю Дня России, сообщает корреспондент РИА Новости. Церемония поднятия флага прошла на центральной площади временного административного центра Херсонской области города Геническа. Честь поднимать государственный флаг была предоставлена двум учащимся местной школы. На площади собралось несколько сотен человек. Активисты и волонтеры общественных движений развернули большой флаг России. В рамках мероприятия членам движения Юнармия из Херсонской области вручили медали и грамоты. Гостям раздавали ленты в цветах российского флага. На площади был развернут флаг России размером 10 на 15 метров.

https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html

херсонская область

россия

геническ

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Церемония поднятия государственного флага в Геническе по случаю Дня России Праздничная церемония поднятия государственного флага состоялась в Геническе по случаю Дня России, сообщает корреспондент РИА Новости 2024-06-12T12:39 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , россия, геническ, юнармия, день россии, общество