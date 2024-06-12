https://ria.ru/20240612/gazprom-1952330083.html

Uniper расторгла контракты с "Газпромом"

Uniper расторгла контракты с "Газпромом" - РИА Новости, 12.06.2024

Uniper расторгла контракты с "Газпромом"

Компания Uniper расторгла долгосрочные контракты с "Газпром экспортом" на поставку газа из России, сообщил немецкий энергоконцерн. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T09:58

2024-06-12T09:58

2024-06-12T11:48

газпром

экономика

uniper

россия

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Компания Uniper расторгла долгосрочные контракты с "Газпром экспортом" на поставку газа из России, сообщил немецкий энергоконцерн."Сегодня компания Uniper приняла решение о расторжении долгосрочных контрактов на поставку газа из России и тем самым юридически завершила долгосрочные отношения с российской государственной компанией "Газпром экспорт", — говорится в сообщении компании.Там добавили, что решение стало возможным после того, как 7 июня Стокгольмский арбитражный суд признал за Uniper право расторгнуть контракты и присудил ей сумму в размере более 13 миллиардов евро в качестве компенсации за объемы газа, не поставленные "Газпром экспортом". Арбитраж вынес решение в соответствии со швейцарским законодательством. Его решение юридически обязательное и окончательное."Газпром экспорт" прекратил поставки Uniper с середины 2022 года. Если с июня прокачивались ограниченные объемы газа, то с конца августа это также прекратилось. При этом долгосрочные контракты между компаниями юридически все еще действовали, и отдельные контракты продолжали бы действовать до середины 2030-х годов."После того как Uniper претерпела существенные потери из-за ограничения поставок российского газа, компания в конце 2022 года инициировала арбитражное разбирательство против "Газпром экспорта". Возможность разрешения спора через арбитражный суд была оговорена в контракте и в прошлом неоднократно использовалась обеими сторонами в отношении других споров", — уточнили в компании.РИА Новости направило запросы в "Газпром" и "Газпром экспорт".Многие страны Европы в 2022-м лишились — частично или полностью — газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.

https://ria.ru/20240606/pmef-1950920841.html

https://ria.ru/20240610/gas-1952068791.html

https://ria.ru/20240605/putin-1950818903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

газпром, экономика, uniper, россия