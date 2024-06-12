https://ria.ru/20240612/gaza-1952372548.html

Американские военные считали неизбежной поломку пирса в Газе, пишут СМИ

Американские военные считали неизбежной поломку пирса в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024

Американские военные считали неизбежной поломку пирса в Газе, пишут СМИ

Представители министерства обороны США, гуманитарных организаций, а также судоходной отрасли изначально скептически относились к идее американского временного... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:15

2024-06-12T15:15

2024-06-12T15:19

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Представители министерства обороны США, гуманитарных организаций, а также судоходной отрасли изначально скептически относились к идее американского временного плавучего пирса для приема гуманитарной помощи в секторе Газа, считали его выход из строя неизбежным, сообщает издание Wall Street Journal. "Плавучая конструкция развалилась в конце прошлого месяца после 10 дней работы, что представители министерства обороны в частном порядке назвали почти неизбежным, а некоторые гуманитарные организации практически отказались от долгосрочных планов вокруг пирса", - пишет издание. Некоторые представители министерства обороны также скептически относились к тому, насколько хорошо американские и израильские военные, а также правительство Кипра, агентство США по международному развитию и другие ведомства смогут координировать свои действия друг с другом, особенно в условиях боевых действий и в такие короткие сроки. Отмечается, что ключевые детали проекта пирса не были полностью проработаны за несколько дней до его открытия, в том числе вопрос о том, как обеспечить постоянный поток помощи на Кипр, откуда она по морскому коридору должна переправляться в сектора Газа. Представители судоходной отрасли на Кипре также назвали закрытие причала неизбежным. "Мы знаем погоду, мы знаем ритм волн и ветра в любое время года, и мы могли сказать, что это не сработает", - рассказал изданию Мики Пелег, один из руководителей кипрской грузовой компании EDT Offshore, имеющей контракт с военными США на перенос причала с помощью буксиров к берегам Газы. О создании системы обеспечения морской доставки гуманитарной помощи в сектор Газа в марте на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации объявил президент США Джо Байден. Действовать она начала около двух недель назад, но за это время, сообщает телеканал, с ней были связаны несколько инцидентов. Так, в минувшие выходные во время шторма четыре небольших военных катера ВС США оторвались от пирса в результате чего два из них вынесло на побережье в Газе, два - в Израиле. Ранее на прошлой неделе ранения получили трое работавших на пирсе американских военных, один из них находится в критическом состоянии.

https://ria.ru/20240310/morskoy_koridor-1932098146.html

https://ria.ru/20240428/pomosch-1942943726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, кипр, израиль, джо байден