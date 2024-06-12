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Гуцул заявила о выходе Гагаузии на новый уровень сотрудничества с Россией - РИА Новости, 12.06.2024
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12:20 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/gagauziya-1952345626.html
Гуцул заявила о выходе Гагаузии на новый уровень сотрудничества с Россией
Гуцул заявила о выходе Гагаузии на новый уровень сотрудничества с Россией - РИА Новости, 12.06.2024
Гуцул заявила о выходе Гагаузии на новый уровень сотрудничества с Россией
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в своем Telegram-канале в среду, что менее чем за год региону удалось выйти на новый уровень... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:20
2024-06-12T12:20
в мире
молдавия
гагаузия
россия
евгения гуцул
майя санду
промсвязьбанк
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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в своем Telegram-канале в среду, что менее чем за год региону удалось выйти на новый уровень сотрудничества с РФ, шаг за шагом снимаются барьеры на пути экономического взаимодействия. "Менее чем за год благодаря личным встречам с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, первыми лицами страны и губернаторским корпусом нам удалось вывести на новый уровень межрегиональное сотрудничество, наши аграрии вернулись на российский рынок, а десятки тысяч пенсионеров и бюджетников начали получать ежемесячные надбавки… Мы ценим наши тесные исторические и культурные отношения и шаг за шагом снимаем барьеры на пути экономического сотрудничества", - написала Гуцул. Она заявила, что Россия всегда была и остается ключевым партнером и другом Гагаузии. "Мы уверены, что наше партнерство будет только укрепляться, а дружба и взаимное уважение станут основой для новых совместных успехов и достижений", - отметила Гуцул. В ноябре прошлого года центральные власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Глава автономии Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать поступившие от спонсоров 830 тысяч долларов, предназначенные для выплаты надбавок пенсионерам региона, однако прямого ответа не последовало. Вместо этого правительство Молдавии выступило с заявлением, что перевод денег от спонсоров в бюджет автономии был заблокирован из-за их якобы криминального происхождения. Гуцул 9 апреля подписала соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь в размере 2000 леев (9958 рублей). Первые выплаты были осуществлены уже 1 мая. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
https://ria.ru/20240409/gutsul-1938764833.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, майя санду, промсвязьбанк
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Промсвязьбанк
Гуцул заявила о выходе Гагаузии на новый уровень сотрудничества с Россией

Глава Гагаузии Гуцул: регион вышел на новый уровень сотрудничества с Россией

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в своем Telegram-канале в среду, что менее чем за год региону удалось выйти на новый уровень сотрудничества с РФ, шаг за шагом снимаются барьеры на пути экономического взаимодействия.
"Менее чем за год благодаря личным встречам с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, первыми лицами страны и губернаторским корпусом нам удалось вывести на новый уровень межрегиональное сотрудничество, наши аграрии вернулись на российский рынок, а десятки тысяч пенсионеров и бюджетников начали получать ежемесячные надбавки… Мы ценим наши тесные исторические и культурные отношения и шаг за шагом снимаем барьеры на пути экономического сотрудничества", - написала Гуцул.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Глава Гагаузии приехала в Москву с рабочим визитом
9 апреля, 10:08
Она заявила, что Россия всегда была и остается ключевым партнером и другом Гагаузии. "Мы уверены, что наше партнерство будет только укрепляться, а дружба и взаимное уважение станут основой для новых совместных успехов и достижений", - отметила Гуцул.
В ноябре прошлого года центральные власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Глава автономии Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать поступившие от спонсоров 830 тысяч долларов, предназначенные для выплаты надбавок пенсионерам региона, однако прямого ответа не последовало. Вместо этого правительство Молдавии выступило с заявлением, что перевод денег от спонсоров в бюджет автономии был заблокирован из-за их якобы криминального происхождения. Гуцул 9 апреля подписала соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь в размере 2000 леев (9958 рублей). Первые выплаты были осуществлены уже 1 мая.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Гуцул встретилась в Москве с гагаузской диаспорой
20 апреля, 17:37
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияЕвгения ГуцулМайя СандуПромсвязьбанк
 
 
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