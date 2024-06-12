https://ria.ru/20240612/frantsiya-1952367484.html

Макрон приостановил конституционную реформу в Новой Каледонии

Макрон приостановил конституционную реформу в Новой Каледонии - РИА Новости, 12.06.2024

Макрон приостановил конституционную реформу в Новой Каледонии

Конституционная реформа процесса выборов на французской заморской территории приостановлена после недель протестов на архипелаге, подтвердил президент Франции... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:41

2024-06-12T14:41

2024-06-12T14:45

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франция

новая каледония

париж

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. Конституционная реформа процесса выборов на французской заморской территории приостановлена после недель протестов на архипелаге, подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон. "Я решил приостановить рассмотрение проекта конституционной реформы в отношении Новой Каледонии. Мы не можем допускать двусмысленность в тот период, чтобы отдать все свои силы диалогу на месте и восстановлению порядка", - сказал Макрон в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала LCI. Мирная демонстрация в Нумеа 13 мая переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Девять человек погибли, сотни человек пострадали, в том числе десятки правоохранителей. Чрезвычайное положение продлилось с 13 по 27 мая. По предварительным подсчётам местной торговой палаты, ущерб от погромов превышает миллиард евро. Жители протестовали против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей. Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках визита заморской территории 23 мая дал политическим партиям на острове несколько недель на достижение соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не проводить конституционную реформу выборного корпуса силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц. Он также предложил вынести текст соглашения на референдум. Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также благодаря своим богатым ресурсам никеля, важного минерала, используемого, в том числе, для производства электрокаров, которое Париж намерен значительно нарастить.

https://ria.ru/20240515/frantsiya-1946094641.html

https://ria.ru/20240523/makron-1947953441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, новая каледония, париж, эммануэль макрон