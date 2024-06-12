https://ria.ru/20240612/frantsiya-1952318018.html

Макрону не удастся улучшить позиции в парламенте, заявил евродепутат

Макрону не удастся улучшить позиции в парламенте, заявил евродепутат - РИА Новости, 12.06.2024

Макрону не удастся улучшить позиции в парламенте, заявил евродепутат

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся улучшить позиции в парламенте после внеочередных выборов из-за провальной политики семи лет у власти, заявил РИА РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T07:33

2024-06-12T07:33

2024-06-12T07:33

в мире

франция

эммануэль макрон

тьерри мариани

европарламент

евросоюз

выборы в европарламент — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944312588_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e0f58ffbf0f927353215e385c378e3f8.jpg

ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся улучшить позиции в парламенте после внеочередных выборов из-за провальной политики семи лет у власти, заявил РИА Новости переизбранный на новый срок евродепутат от правой французской партии "Национальное объединение" (RN) Тьерри Мариани. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. По итогам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон был переизбран президентом на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте. Правящую партию представляли 250 депутатов, оппозицию - 320. "Я не думаю, что результат будет в пользу Макрона. У него сегодня нет большинства. Он надеется "прояснить" ситуацию, надеется вновь создать два фронта, объединив центристов, республиканцев, а с другой стороны – крайне правых и левых. Но я не думаю, что это сработает. Он у власти уже семь лет, а Франция находится во все более трудном положении с экономической точки зрения. Также французы не хотят войны", - сказал политик. По мнению Мариани, поражение Макрона на выборах в Европарламент говорит о ненависти к нему как личности и отвержении его политики. "Макрон ослеплен и чувствует себя хитрее всех. Он прибегает ко все тем же приемам, используя "Национальное объединение" как пугало, но он не понял, что сегодня для французов пугалом является он, а не мы. Я никогда не видел настолько ненавидимого президента, не оспариваемого, а именно ненавидимого. Его отвергают как личность. Все французское общество отрицает его, но также и его проевропейскую политику", - сказал Мариани. Политик отметил, что сегодня неконтролируемая иммиграция и преступность коснулись всех регионов Франции, поэтому RN показала высокий результат даже в тех коммунах, где традиционно поддерживали президента. "Если ранее это был феномен юго-востока страны и пригородов, то сегодня вся Франция столкнулась со всплеском насилия. Так что это отвержение политики Макрона и ориентированной на ЕС политики, которая подразумевает прием все большего количества мигрантов. Десять лет назад, когда мы говорили, что отсутствие безопасности и иммиграция связаны, нас обвиняли в расизме, а теперь все опросы показывают, что среди преступников большая часть - иностранцы", - отметил он. По его словам, у "Национального объединения" есть шанс победить на парламентских выборах. "У Макрона уже не было стабильного большинства в парламенте, и он вынужден был его распустить. У нас есть реальный шанс получить большинство в парламенте, что до сегодняшнего момента было невиданно во Франции", - добавил он.

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html

https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951846769.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, эммануэль макрон, тьерри мариани, европарламент, евросоюз, выборы в европарламент — 2024