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Макрону не удастся улучшить позиции в парламенте, заявил евродепутат - РИА Новости, 12.06.2024
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07:33 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/frantsiya-1952318018.html
Макрону не удастся улучшить позиции в парламенте, заявил евродепутат
Макрону не удастся улучшить позиции в парламенте, заявил евродепутат - РИА Новости, 12.06.2024
Макрону не удастся улучшить позиции в парламенте, заявил евродепутат
Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся улучшить позиции в парламенте после внеочередных выборов из-за провальной политики семи лет у власти, заявил РИА РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T07:33
2024-06-12T07:33
в мире
франция
эммануэль макрон
тьерри мариани
европарламент
евросоюз
выборы в европарламент — 2024
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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся улучшить позиции в парламенте после внеочередных выборов из-за провальной политики семи лет у власти, заявил РИА Новости переизбранный на новый срок евродепутат от правой французской партии "Национальное объединение" (RN) Тьерри Мариани. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. По итогам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон был переизбран президентом на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте. Правящую партию представляли 250 депутатов, оппозицию - 320. "Я не думаю, что результат будет в пользу Макрона. У него сегодня нет большинства. Он надеется "прояснить" ситуацию, надеется вновь создать два фронта, объединив центристов, республиканцев, а с другой стороны – крайне правых и левых. Но я не думаю, что это сработает. Он у власти уже семь лет, а Франция находится во все более трудном положении с экономической точки зрения. Также французы не хотят войны", - сказал политик. По мнению Мариани, поражение Макрона на выборах в Европарламент говорит о ненависти к нему как личности и отвержении его политики. "Макрон ослеплен и чувствует себя хитрее всех. Он прибегает ко все тем же приемам, используя "Национальное объединение" как пугало, но он не понял, что сегодня для французов пугалом является он, а не мы. Я никогда не видел настолько ненавидимого президента, не оспариваемого, а именно ненавидимого. Его отвергают как личность. Все французское общество отрицает его, но также и его проевропейскую политику", - сказал Мариани. Политик отметил, что сегодня неконтролируемая иммиграция и преступность коснулись всех регионов Франции, поэтому RN показала высокий результат даже в тех коммунах, где традиционно поддерживали президента. "Если ранее это был феномен юго-востока страны и пригородов, то сегодня вся Франция столкнулась со всплеском насилия. Так что это отвержение политики Макрона и ориентированной на ЕС политики, которая подразумевает прием все большего количества мигрантов. Десять лет назад, когда мы говорили, что отсутствие безопасности и иммиграция связаны, нас обвиняли в расизме, а теперь все опросы показывают, что среди преступников большая часть - иностранцы", - отметил он. По его словам, у "Национального объединения" есть шанс победить на парламентских выборах. "У Макрона уже не было стабильного большинства в парламенте, и он вынужден был его распустить. У нас есть реальный шанс получить большинство в парламенте, что до сегодняшнего момента было невиданно во Франции", - добавил он.
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, тьерри мариани, европарламент, евросоюз, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Тьерри Мариани, Европарламент, Евросоюз, Выборы в Европарламент — 2024
Макрону не удастся улучшить позиции в парламенте, заявил евродепутат

Евродепутат Мариани: Макрон не улучшит позиции в парламенте после выборов

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся улучшить позиции в парламенте после внеочередных выборов из-за провальной политики семи лет у власти, заявил РИА Новости переизбранный на новый срок евродепутат от правой французской партии "Национальное объединение" (RN) Тьерри Мариани.
На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. По итогам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон был переизбран президентом на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте. Правящую партию представляли 250 депутатов, оппозицию - 320.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Я не думаю, что результат будет в пользу Макрона. У него сегодня нет большинства. Он надеется "прояснить" ситуацию, надеется вновь создать два фронта, объединив центристов, республиканцев, а с другой стороны – крайне правых и левых. Но я не думаю, что это сработает. Он у власти уже семь лет, а Франция находится во все более трудном положении с экономической точки зрения. Также французы не хотят войны", - сказал политик.
По мнению Мариани, поражение Макрона на выборах в Европарламент говорит о ненависти к нему как личности и отвержении его политики.
"Макрон ослеплен и чувствует себя хитрее всех. Он прибегает ко все тем же приемам, используя "Национальное объединение" как пугало, но он не понял, что сегодня для французов пугалом является он, а не мы. Я никогда не видел настолько ненавидимого президента, не оспариваемого, а именно ненавидимого. Его отвергают как личность. Все французское общество отрицает его, но также и его проевропейскую политику", - сказал Мариани.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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Политик отметил, что сегодня неконтролируемая иммиграция и преступность коснулись всех регионов Франции, поэтому RN показала высокий результат даже в тех коммунах, где традиционно поддерживали президента.
"Если ранее это был феномен юго-востока страны и пригородов, то сегодня вся Франция столкнулась со всплеском насилия. Так что это отвержение политики Макрона и ориентированной на ЕС политики, которая подразумевает прием все большего количества мигрантов. Десять лет назад, когда мы говорили, что отсутствие безопасности и иммиграция связаны, нас обвиняли в расизме, а теперь все опросы показывают, что среди преступников большая часть - иностранцы", - отметил он.
По его словам, у "Национального объединения" есть шанс победить на парламентских выборах.
"У Макрона уже не было стабильного большинства в парламенте, и он вынужден был его распустить. У нас есть реальный шанс получить большинство в парламенте, что до сегодняшнего момента было невиданно во Франции", - добавил он.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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В миреФранцияЭммануэль МакронТьерри МарианиЕвропарламентЕвросоюзВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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