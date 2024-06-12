https://ria.ru/20240612/frantsiya-1952308604.html
Евродепутат объяснил провал партии Макрона на выборах в Европарламент
Евродепутат объяснил провал партии Макрона на выборах в Европарламент - РИА Новости, 12.06.2024
Евродепутат объяснил провал партии Макрона на выборах в Европарламент
Партия президента Франции Эммануэля Макрона показала провальный результат на выборах в Европарламент из-за того, что в центр кампании была поставлена поддержка... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T03:32
2024-06-12T03:32
2024-06-12T03:32
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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Партия президента Франции Эммануэля Макрона показала провальный результат на выборах в Европарламент из-за того, что в центр кампании была поставлена поддержка Украины, а не интересы французов, заявил РИА Новости переизбранный на новый срок евродепутат от правой французской партии "Национальное объединение" (RN) Тьерри Мариани. По его словам, RN была единственной партией, которая поставила в центр своей кампании проблемы французов, а Макрон же сделал упор на увеличение поддержки Киева. "Макрон провел кампанию об Украине, левая "Непокорившаяся Франция" - о Палестине. Единственные, кто говорил об уровне жизни французов, об их проблемах, влиянии политики ЕС на жизнь французов, - это мы. А для большинства французов Украина слишком далека. Французы не хотят войны", - сказал политик. Однако вопрос изменения внешней политики Франции будет зависеть от итогов выборов в парламент страны. "Нельзя забывать, что даже если у президента нет большинства, во французской конституции есть сферы, за которые отвечает только президент. К ним относятся внешняя политика и оборона. Так что вопрос в том, если он потеряет большинство и будет вынужден управлять совместно с премьер-министром от оппозиции, какова в этом случае будет внешняя и оборонная политика Франции? Это один из главных вопросов этих выборов, и он будет зависеть от соотношения сил в парламенте", - пояснил евродепутат. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951846769.html
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в мире, франция, украина, киев, эммануэль макрон, тьерри мариани, европарламент, евросоюз, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, Тьерри Мариани, Европарламент, Евросоюз, Выборы в Европарламент — 2024
Евродепутат объяснил провал партии Макрона на выборах в Европарламент
Евродепутат Мариани: партия Макрона проиграла на выборах из-за поддержки Украины
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Партия президента Франции Эммануэля Макрона показала провальный результат на выборах в Европарламент из-за того, что в центр кампании была поставлена поддержка Украины, а не интересы французов, заявил РИА Новости переизбранный на новый срок евродепутат от правой французской партии "Национальное объединение" (RN) Тьерри Мариани.
По его словам, RN была единственной партией, которая поставила в центр своей кампании проблемы французов, а Макрон же сделал упор на увеличение поддержки Киева
.
"Макрон провел кампанию об Украине, левая "Непокорившаяся Франция" - о Палестине
. Единственные, кто говорил об уровне жизни французов, об их проблемах, влиянии политики ЕС
на жизнь французов, - это мы. А для большинства французов Украина слишком далека. Французы не хотят войны", - сказал политик.
Однако вопрос изменения внешней политики Франции будет зависеть от итогов выборов в парламент страны.
"Нельзя забывать, что даже если у президента нет большинства, во французской конституции есть сферы, за которые отвечает только президент. К ним относятся внешняя политика и оборона. Так что вопрос в том, если он потеряет большинство и будет вынужден управлять совместно с премьер-министром от оппозиции, какова в этом случае будет внешняя и оборонная политика Франции? Это один из главных вопросов этих выборов, и он будет зависеть от соотношения сил в парламенте", - пояснил евродепутат.
На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.