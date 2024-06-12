https://ria.ru/20240612/frantsiya-1952306144.html

Решение Макрона распустить парламент вызвало хаос в его партии, пишут СМИ

Решение Макрона распустить парламент вызвало хаос в его партии, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024

Решение Макрона распустить парламент вызвало хаос в его партии, пишут СМИ

Решение президента Франции Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента) и провести новые парламентские выборы... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T02:44

2024-06-12T02:44

2024-06-12T02:44

в мире

франция

эммануэль макрон

габриэль атталь

европарламент

выборы в европарламент — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944312588_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e0f58ffbf0f927353215e385c378e3f8.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Решение президента Франции Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента) и провести новые парламентские выборы вызвало хаос и гнев в его партии "Возрождение", передает агентство Блумберг со ссылкой на депутатов от партии и ее членов. Источник сообщил агентству, что и премьер-министр Франции Габриэль Атталь, и председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве были против решения Макрона. "Когда Макрон объявил о своем решении, в наших рядах были шок и гнев... Было такое ощущение, будто он направил нас сражаться в безнадежной битве", - приводит агентство слова депутата от "Возрождения" Кристофа Мариона. Один из законодателей от партии Макрона заявил, что расстроен перспективой потери десятками коллег своих мест в парламенте и боится высказываться открыто, опасаясь, что его назовут предателем или трусом. Высокопоставленный чиновник, работавший в разных министерствах при Макроне, заявил, что решение президента ставит под угрозу некоторые международные приоритеты Франции, как, например, усилия по борьбе с изменением климата, указывает агентство. А неназванный дипломат подчеркнул, что Франция отчаянно подталкивает Евросоюз к заключению как можно большего количества соглашений в июне. Представитель Макрона заявил агентству, что все опросы, проведенные с прошлого воскресенья, показывают, что французы в значительной степени поддерживают это решение, а президент рассматривает это как акт доверия. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, европарламент, выборы в европарламент — 2024