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Решение Макрона распустить парламент вызвало хаос в его партии, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024
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02:44 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/frantsiya-1952306144.html
Решение Макрона распустить парламент вызвало хаос в его партии, пишут СМИ
Решение Макрона распустить парламент вызвало хаос в его партии, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024
Решение Макрона распустить парламент вызвало хаос в его партии, пишут СМИ
Решение президента Франции Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента) и провести новые парламентские выборы... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T02:44
2024-06-12T02:44
в мире
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
европарламент
выборы в европарламент — 2024
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Решение президента Франции Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента) и провести новые парламентские выборы вызвало хаос и гнев в его партии "Возрождение", передает агентство Блумберг со ссылкой на депутатов от партии и ее членов. Источник сообщил агентству, что и премьер-министр Франции Габриэль Атталь, и председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве были против решения Макрона. "Когда Макрон объявил о своем решении, в наших рядах были шок и гнев... Было такое ощущение, будто он направил нас сражаться в безнадежной битве", - приводит агентство слова депутата от "Возрождения" Кристофа Мариона. Один из законодателей от партии Макрона заявил, что расстроен перспективой потери десятками коллег своих мест в парламенте и боится высказываться открыто, опасаясь, что его назовут предателем или трусом. Высокопоставленный чиновник, работавший в разных министерствах при Макроне, заявил, что решение президента ставит под угрозу некоторые международные приоритеты Франции, как, например, усилия по борьбе с изменением климата, указывает агентство. А неназванный дипломат подчеркнул, что Франция отчаянно подталкивает Евросоюз к заключению как можно большего количества соглашений в июне. Представитель Макрона заявил агентству, что все опросы, проведенные с прошлого воскресенья, показывают, что французы в значительной степени поддерживают это решение, а президент рассматривает это как акт доверия. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Решение Макрона распустить парламент вызвало хаос в его партии, пишут СМИ

Блумберг: решение Макрона распустить парламент вызвало хаос и гнев в его партии

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Решение президента Франции Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента) и провести новые парламентские выборы вызвало хаос и гнев в его партии "Возрождение", передает агентство Блумберг со ссылкой на депутатов от партии и ее членов.
Источник сообщил агентству, что и премьер-министр Франции Габриэль Атталь, и председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве были против решения Макрона.
Изображение сгенерировано ИИ
Макрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента
9 июня, 23:00
"Когда Макрон объявил о своем решении, в наших рядах были шок и гнев... Было такое ощущение, будто он направил нас сражаться в безнадежной битве", - приводит агентство слова депутата от "Возрождения" Кристофа Мариона.
Один из законодателей от партии Макрона заявил, что расстроен перспективой потери десятками коллег своих мест в парламенте и боится высказываться открыто, опасаясь, что его назовут предателем или трусом.
Высокопоставленный чиновник, работавший в разных министерствах при Макроне, заявил, что решение президента ставит под угрозу некоторые международные приоритеты Франции, как, например, усилия по борьбе с изменением климата, указывает агентство. А неназванный дипломат подчеркнул, что Франция отчаянно подталкивает Евросоюз к заключению как можно большего количества соглашений в июне.
Представитель Макрона заявил агентству, что все опросы, проведенные с прошлого воскресенья, показывают, что французы в значительной степени поддерживают это решение, а президент рассматривает это как акт доверия.
На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Евросоюз получил отсрочку
Вчера, 08:00
 
В миреФранцияЭммануэль МакронГабриэль АттальЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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