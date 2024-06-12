https://ria.ru/20240612/france-1952291042.html

США сделали все, чтобы Макрон проиграл выборы

США сделали все, чтобы Макрон проиграл выборы - РИА Новости, 12.06.2024

США сделали все, чтобы Макрон проиграл выборы

Президент Франции забаррикадировался в "шато" (так со времен де Голля на политическом жаргоне именуют Елисейский дворец). Второй мандат, гордый профиль, отменно РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T08:00

2024-06-12T08:00

2024-06-12T08:07

аналитика

анналена бербок

европарламент

франция

сша

брюссель

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Президент Франции забаррикадировался в "шато" (так со времен де Голля на политическом жаргоне именуют Елисейский дворец). Второй мандат, гордый профиль, отменно сшитые костюмы. Обнимашки то с Байденом, то с Зеленским — это сейчас во Франции называют политикой. Экономика на последнем издыхании — вслед за Standard & Poor's кредитный рейтинг страны, возможно, понизит еще одно финансовое агентство — Moody's.Внеочередные парламентские выборы, второй тур которых состоится менее чем за три недели до открытия Олимпиады, и правительство, которое будет совсем или не совсем в курсе риска безопасности проведения состязаний, — это очень краткий списочек того, что устроил президент страны, гарант Конституции, прав, свобод и спокойной жизни граждан. Нынешний французский лидер.Позор на весь мир и пир на глазах всей планеты. В прямом эфире. Фактическая потеря политического объединения, надув которое, его спонсоры и имиджмейкеры привели к власти ровно семь лет назад.Пресса, до того танцевавшая перед Макроном фокстроты, вчера заговорила о его отставке. Возможность президентского политического харакири обсуждалась открыто и с явным желанием, чтобы сеппуку произошло. Сразу после обнародования итогов выборов в Европарламент.Даже до французских журналистов, раньше с наслаждением, близким к сексуальному, рассказывавших о том, куда, как, когда и почему рухнут наша страна, наша экономика, наша власть, дошло, что сейчас диспозиция изменилась. Как сказала бы Анналена Бербок, на 360 градусов. Мы скромнее. Мы поделим эту цифру на два.Итак, почему и куда рухнула Франция? И почему Макрон несет за это полную ответственность?Францию, точнее, ее власть, вначале ослепила политическая вседозволенность, когда всегда можно было свалить ответственность на Брюссель, а потом сковал политический паралич. В момент, когда требовалось принимать быстрые и точные решения, в ход шли лозунги, горлопанство и промывание мозгов избирателям.Такое поведение и стратегия возможны при полной казне, наличии ресурсов, общественном консенсусе, когда платят налоги, а за это получают свою долю сервисов и добрых дел от государства и спят спокойно.Но ведь все вот это возможно лишь с разрешения тех, кто тебя сделал президентом. Когда их интересы совпадают с твоими, когда ты не лезешь на рожон. Потому что тебя опять-таки подзуживают те, кто прячется за твоей спиной, решая исключительно свои геополитические отношения с третьей страной. С помощью граничащего с ней государства — субподрядчика в конфликте.И вот тут тебя, как всякую девушку, которую поужинали, ведут танцевать. Им, заказчикам, глубочайшим образом наплевать не только на твоих избирателей (это, вообще, кто?), но и на тебя самого. Тут начинается самое захватывающее.Вплоть до воскресенья Франция еле дышала экономически. Но ее нужно было придушить и политически. Именно это и произошло. Если на предыдущих электоральных кампаниях макронисты прибегали к услугам политконсультантов из McKinsey & Company, то и в этот раз американскую компанию завалили заказами. Создав особое агентство для коммуникации французских властей.Можно предположить, что в том или ином виде эти сотрудники агентства консультировали власти, как тем вести электоральную кампанию. На то, что там сидели американцы, указывали косвенные признаки, поскольку во Франции не принято врываться в радиостудию, когда там идет эфир (а это сделал премьер Атталь), во Франции не принято спекулировать памятью о холокосте, если речь идет о рутинной процедуре, а это тоже было сделано, озвучено, опубличено.Франция не страна экстрима и крайностей поведения в политическом поле, это исключительно американская манера — переть на соперников в выборной кампании как бизон в прериях.Во Франции все американские приемы на этот раз не сработали. Потому что тихие французы наконец-то поняли, что стараниями Макрона оказались пешками в руках американцев.Но ответили они не Вашингтону, а своему президенту. Так, как это было ровно 235 лет назад. В 1789-м снесли Бастилию, а потом, спустя четыре года, — и короля. В 2024-м они снесли президентскую партию, оставив хозяина Елисейского дворца практически ни с чем. Без поддержки. Без той силы, на которую он мог опереться. И без доверия тех, кто его избрал два года назад.Поэтому не столь важно, уйдет ли Макрон в отставку юридически 8 июля (нет — и почти наверняка нет), и даже неважно, что ему, и это очень вероятно, придется провести остаток мандата связанным по рукам и ногам оппозиционным парламентом и той исполнительной властью, которую ему, скорее всего, придется назначить.Важно то, что, доверившись "американским советам" и следуя в русле американских интересов, он разрушил свою карьеру. И страну, которую ему было вменено конституцией хранить и беречь.

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

https://ria.ru/20240608/france-1951495516.html

https://ria.ru/20240603/france-1950034433.html

https://ria.ru/20240521/frantsiya-1947323138.html

франция

сша

брюссель

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, анналена бербок, европарламент, франция, сша, брюссель