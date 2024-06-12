https://ria.ru/20240612/finansirovanie-1952362031.html

На Украине сообщили, что ищут новые способы финансирования ВСУ

На Украине сообщили, что ищут новые способы финансирования ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024

На Украине сообщили, что ищут новые способы финансирования ВСУ

Властям Украины из-за дефицита бюджета нужно найти другие способы получения денег, чтобы сохранить макроэкономическую ситуацию стабильной и финансировать ВСУ,... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:12

2024-06-12T14:12

2024-06-12T14:44

специальная военная операция на украине

украина

киев

сша

алексей соболев

александр устинов

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Властям Украины из-за дефицита бюджета нужно найти другие способы получения денег, чтобы сохранить макроэкономическую ситуацию стабильной и финансировать ВСУ, заявил заместитель украинского министра экономики Алексей Соболев. "Бюджет находится в минусе... Нам нужно найти другие способы получения денег, чтобы сохранить макроэкономическую ситуацию стабильной, помочь армии", - заявил Соболев в интервью американской газете New York Times. В качестве примера издание приводит ситуацию с отелем "Украина" в Киеве, который будет выставлен на продажу в рамках усилий по распродаже крупных государственных активов, чтобы помочь финансировать ВСУ и поддержать экономику. По данным газеты, украинские власти планируют выставить на продажу около 20 государственных компаний. В январе глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль сообщил о планах выставить на продажу отель "Украина" в центре Киева из-за долгов в 45 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов). В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952359681.html

https://ria.ru/20240523/getmantsev-1947953126.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, сша, алексей соболев, александр устинов, вооруженные силы украины, верховная рада украины, g7