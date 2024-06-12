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На Украине сообщили, что ищут новые способы финансирования ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 12.06.2024 (обновлено: 14:44 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/finansirovanie-1952362031.html
На Украине сообщили, что ищут новые способы финансирования ВСУ
На Украине сообщили, что ищут новые способы финансирования ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024
На Украине сообщили, что ищут новые способы финансирования ВСУ
Властям Украины из-за дефицита бюджета нужно найти другие способы получения денег, чтобы сохранить макроэкономическую ситуацию стабильной и финансировать ВСУ,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:12
2024-06-12T14:44
специальная военная операция на украине
украина
киев
сша
алексей соболев
александр устинов
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Властям Украины из-за дефицита бюджета нужно найти другие способы получения денег, чтобы сохранить макроэкономическую ситуацию стабильной и финансировать ВСУ, заявил заместитель украинского министра экономики Алексей Соболев. "Бюджет находится в минусе... Нам нужно найти другие способы получения денег, чтобы сохранить макроэкономическую ситуацию стабильной, помочь армии", - заявил Соболев в интервью американской газете New York Times. В качестве примера издание приводит ситуацию с отелем "Украина" в Киеве, который будет выставлен на продажу в рамках усилий по распродаже крупных государственных активов, чтобы помочь финансировать ВСУ и поддержать экономику. По данным газеты, украинские власти планируют выставить на продажу около 20 государственных компаний. В январе глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль сообщил о планах выставить на продажу отель "Украина" в центре Киева из-за долгов в 45 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов). В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952359681.html
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украина, киев, сша, алексей соболев, александр устинов, вооруженные силы украины, верховная рада украины, g7
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, США, Алексей Соболев, Александр Устинов, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, G7
На Украине сообщили, что ищут новые способы финансирования ВСУ

На Украине раскрыли, что ищут способы финансирования ВСУ из-за дефицита бюджета

© iStock.com / Kathrine AndiУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Властям Украины из-за дефицита бюджета нужно найти другие способы получения денег, чтобы сохранить макроэкономическую ситуацию стабильной и финансировать ВСУ, заявил заместитель украинского министра экономики Алексей Соболев.
«
"Бюджет находится в минусе... Нам нужно найти другие способы получения денег, чтобы сохранить макроэкономическую ситуацию стабильной, помочь армии", - заявил Соболев в интервью американской газете New York Times.
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В качестве примера издание приводит ситуацию с отелем "Украина" в Киеве, который будет выставлен на продажу в рамках усилий по распродаже крупных государственных активов, чтобы помочь финансировать ВСУ и поддержать экономику. По данным газеты, украинские власти планируют выставить на продажу около 20 государственных компаний.
В январе глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль сообщил о планах выставить на продажу отель "Украина" в центре Киева из-за долгов в 45 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов).
В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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