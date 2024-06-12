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На экс-министра обороны Словакии подадут иск из-за передачи МиГ Украине - РИА Новости, 12.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:07 12.06.2024 (обновлено: 15:49 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/eks-ministr-1952371310.html
На экс-министра обороны Словакии подадут иск из-за передачи МиГ Украине
На экс-министра обороны Словакии подадут иск из-за передачи МиГ Украине - РИА Новости, 12.06.2024
На экс-министра обороны Словакии подадут иск из-за передачи МиГ Украине
На бывшего министра обороны Словакии Ярослава Надя подадут заявление из-за передачи истребителей МиГ-29 Украине, заявил действующий глава военного ведомства... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:07
2024-06-12T15:49
словакия
украина
специальная военная операция на украине
в мире
киев
роберт калиняк
миг-29
зрк с-300
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БРАТИСЛАВА, 12 июн — РИА Новости. На бывшего министра обороны Словакии Ярослава Надя подадут заявление из-за передачи истребителей МиГ-29 Украине, заявил действующий глава военного ведомства Роберт Калиняк.&quot;Конечно, Министерство обороны подаст заявление (в правоохранительные органы. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Ослабление таким образом Вооруженных сил вразрез с Конституцией иначе как государственной изменой назвать нельзя&quot;, — сказал он журналистам.Калиняк добавил, что за поставку самолетов Словакия не получила никаких денег, при этом замены им нет, а страна лишилась всей системы противовоздушной обороны.Во вторник государственный секретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер заявил, что МиГ-29 в 2023 году отправили на Украину незаконно, а в отношении экс-главы ведомства Ярослава Надя готовятся правовые меры. Он отмечал, что Конституция республики запрещает правительству в отставке принимать принципиальные решения в сфере внешней политики — к ним относится и передача Киеву самолетов стоимостью более 500 миллионов евро.Как сообщил словацкий омбудсмен Роберт Доброводский, оборонному ведомству страны не удалось найти юридический анализ, подтверждающий законность отправки истребителей Украине.Всего Братислава оказала военную помощь киевскому режиму на 680 миллионов евро. Осенью 2023-го, с приходом к власти правительства Фицо, поставки вооружений из государственных ресурсов прекратились. Как указал премьер, отправка истребителей стала грубым нарушением норм Конституции республики.Кроме того, он раскритиковал предыдущий кабмин за передачу ВСУ вполне функционирующей системы ПВО С-300, поскольку "совершенно непонятно", как Братислава будет решать вопрос с противовоздушной обороной в ближайшие годы.
https://ria.ru/20240608/udary-1951607523.html
https://ria.ru/20240612/infobae-1952340461.html
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словакия, украина, в мире, киев, роберт калиняк, миг-29, зрк с-300, роберт фицо
Словакия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Роберт Калиняк, МиГ-29, ЗРК С-300, Роберт Фицо
На экс-министра обороны Словакии подадут иск из-за передачи МиГ Украине

Экс-главу Минобороны Словакии заподозрили в госизмене из-за передачи МиГ Украине

© AP Photo / TASR / Jaroslav NovakИстребитель МиГ-29 ВВС Словакии
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / TASR / Jaroslav Novak
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 12 июн — РИА Новости. На бывшего министра обороны Словакии Ярослава Надя подадут заявление из-за передачи истребителей МиГ-29 Украине, заявил действующий глава военного ведомства Роберт Калиняк.
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"Конечно, Министерство обороны подаст заявление (в правоохранительные органы. — Прим. ред.). <...> Ослабление таким образом Вооруженных сил вразрез с Конституцией иначе как государственной изменой назвать нельзя", — сказал он журналистам.

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Калиняк добавил, что за поставку самолетов Словакия не получила никаких денег, при этом замены им нет, а страна лишилась всей системы противовоздушной обороны.

В декабре 2022 года парламент Словакии вынес вотум недоверия кабмину, который возглавлял Эдуард Хегер, но он продолжил исполнять свои обязанности. В марте 2023-го это правительство решило передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть системы ПВО "Куб". Партия нынешнего премьера республики Роберта Фицо добивалась расследования по этому делу, утверждая, что у Хегера не было полномочий принимать такие решения. Экс-министр обороны Ярослав Надь, со своей стороны, заявлял, что специалисты провели необходимый юридический анализ этой процедуры.

Во вторник государственный секретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер заявил, что МиГ-29 в 2023 году отправили на Украину незаконно, а в отношении экс-главы ведомства Ярослава Надя готовятся правовые меры. Он отмечал, что Конституция республики запрещает правительству в отставке принимать принципиальные решения в сфере внешней политики — к ним относится и передача Киеву самолетов стоимостью более 500 миллионов евро.
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Как сообщил словацкий омбудсмен Роберт Доброводский, оборонному ведомству страны не удалось найти юридический анализ, подтверждающий законность отправки истребителей Украине.
Всего Братислава оказала военную помощь киевскому режиму на 680 миллионов евро. Осенью 2023-го, с приходом к власти правительства Фицо, поставки вооружений из государственных ресурсов прекратились. Как указал премьер, отправка истребителей стала грубым нарушением норм Конституции республики.
Кроме того, он раскритиковал предыдущий кабмин за передачу ВСУ вполне функционирующей системы ПВО С-300, поскольку "совершенно непонятно", как Братислава будет решать вопрос с противовоздушной обороной в ближайшие годы.
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Специальная военная операция на УкраинеСловакияУкраинаВ миреКиевРоберт КалинякМиГ-29ЗРК С-300Роберт Фицо
 
 
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