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Ефимов: на востоке Москвы реорганизуют два участка по программе КРТ

Ефимов: на востоке Москвы реорганизуют два участка по программе КРТ - РИА Новости, 12.06.2024

Ефимов: на востоке Москвы реорганизуют два участка по программе КРТ

В московском районе Ивановское проведут редевелопмент двух участков общей площадью порядка 2,4 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:07

2024-06-12T12:07

2024-06-12T13:21

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. В московском районе Ивановское проведут редевелопмент двух участков общей площадью порядка 2,4 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, территории реорганизуют в рамках реализации одного проекта КРТ. "Инвестиции в него оцениваются в 7,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – примерно в 197 миллионов рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Заммэра добавил, что после реализации проекта в Москве появится свыше 450 новых рабочих мест.Редевелопмент затронет участки, расположенные на улице Прокатная вблизи МКАД и шоссе Энтузиастов, следует из пресс-релиза. В сообщении уточняется, что в настоящее время неэффективно используемые территории занимают устаревшие объекты.Благодаря данному проекты КРТ в городе появится еще более 44 тысяч "квадратов" недвижимости, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он уточнил, что на участках построят более 34 тысяч квадратных метров жилья, а примерно 10,6 тысячи квадратных метров займут общественно-деловые объекты.В Москве в рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.

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экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы