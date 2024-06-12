https://ria.ru/20240612/dvizhenie-1952392369.html

Движение на фиолетовой ветке метро Москвы восстановили

Движение на фиолетовой ветке метро Москвы восстановили - РИА Новости, 12.06.2024

Движение на фиолетовой ветке метро Москвы восстановили

Движение на Таганско-Краснопресненской линия метро Москвы восстановлено и введено в график, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:52

2024-06-12T16:52

2024-06-12T17:02

москва

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Движение на Таганско-Краснопресненской линия метро Москвы восстановлено и введено в график, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале."Движение на Таганско-Краснопресненской линия (7) восстановлено и введено в график", - говорится в сообщении.Ранее ведомство уведомляло об изменениях в движении поездов из-за дерева на пути.

https://ria.ru/20240612/aeroporty-1952393593.html

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