https://ria.ru/20240612/dollary-1952419110.html

ЦБ рассказал о порядке обмена долларов и евро после новых санкций

ЦБ рассказал о порядке обмена долларов и евро после новых санкций - РИА Новости, 12.06.2024

ЦБ рассказал о порядке обмена долларов и евро после новых санкций

Сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи продолжат совершаться на внебиржевом рынке, говорится в сообщении Банка России. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T19:02

2024-06-12T19:02

2024-06-12T19:34

экономика

сша

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи продолжат совершаться на внебиржевом рынке, говорится в сообщении Банка России. США ранее в среду ввели санкции против Мосбиржи, а также ее дочерних компаний — Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра. "В связи с введением США ограничительных мер в отношении группы "Московская биржа" приостанавливается проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке", - сообщил регулятор. В ЦБ добавили, что торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме.

https://ria.ru/20240612/zakharova-1952410299.html

сша

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)