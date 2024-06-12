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ЦБ рассказал о порядке обмена долларов и евро после новых санкций - РИА Новости, 12.06.2024
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19:02 12.06.2024 (обновлено: 19:34 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/dollary-1952419110.html
ЦБ рассказал о порядке обмена долларов и евро после новых санкций
ЦБ рассказал о порядке обмена долларов и евро после новых санкций - РИА Новости, 12.06.2024
ЦБ рассказал о порядке обмена долларов и евро после новых санкций
Сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи продолжат совершаться на внебиржевом рынке, говорится в сообщении Банка России. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:02
2024-06-12T19:34
экономика
сша
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи продолжат совершаться на внебиржевом рынке, говорится в сообщении Банка России. США ранее в среду ввели санкции против Мосбиржи, а также ее дочерних компаний — Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра. "В связи с введением США ограничительных мер в отношении группы "Московская биржа" приостанавливается проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке", - сообщил регулятор. В ЦБ добавили, что торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме.
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экономика, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, США, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ рассказал о порядке обмена долларов и евро после новых санкций

ЦБ: сделки с долларом и евро после санкций продолжатся на внебиржевом рынке

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи продолжат совершаться на внебиржевом рынке, говорится в сообщении Банка России.
США ранее в среду ввели санкции против Мосбиржи, а также ее дочерних компаний — Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра.
"В связи с введением США ограничительных мер в отношении группы "Московская биржа" приостанавливается проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке", - сообщил регулятор.
В ЦБ добавили, что торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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Вчера, 18:04
 
ЭкономикаСШАМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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