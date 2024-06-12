https://ria.ru/20240612/dollary-1952419110.html
ЦБ рассказал о порядке обмена долларов и евро после новых санкций
ЦБ рассказал о порядке обмена долларов и евро после новых санкций - РИА Новости, 12.06.2024
ЦБ рассказал о порядке обмена долларов и евро после новых санкций
Сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи продолжат совершаться на внебиржевом рынке, говорится в сообщении Банка России. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:02
2024-06-12T19:02
2024-06-12T19:34
экономика
сша
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи продолжат совершаться на внебиржевом рынке, говорится в сообщении Банка России. США ранее в среду ввели санкции против Мосбиржи, а также ее дочерних компаний — Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра. "В связи с введением США ограничительных мер в отношении группы "Московская биржа" приостанавливается проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке", - сообщил регулятор. В ЦБ добавили, что торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме.
https://ria.ru/20240612/zakharova-1952410299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, США, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ рассказал о порядке обмена долларов и евро после новых санкций
ЦБ: сделки с долларом и евро после санкций продолжатся на внебиржевом рынке