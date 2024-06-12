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Россияне смогут покупать и продавать доллары и евро через банки - РИА Новости, 13.06.2024
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19:31 12.06.2024 (обновлено: 00:48 13.06.2024)
https://ria.ru/20240612/dollar-1952423822.html
Россияне смогут покупать и продавать доллары и евро через банки
Россияне смогут покупать и продавать доллары и евро через банки - РИА Новости, 13.06.2024
Россияне смогут покупать и продавать доллары и евро через банки
У компаний и граждан в России после введения США новых санкций сохранится возможность покупать и продавать доллары и евро через банки, их накоплениях в данных... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-12T19:31
2024-06-13T00:48
экономика
сша
россия
московская биржа
национальный клиринговый центр (нкц)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. У компаний и граждан в России после введения США новых санкций сохранится возможность покупать и продавать доллары и евро через банки, их накоплениях в данных валютах вне опасности, заявили в Банке России. Как уточнил регулятор, средства по вкладам и счетам в американской и европейской валюте будут выдаваться в прежнем режиме, определенном ЦБ.Ранее в среду американский минфин ввел новый пакет санкций против России, в список попали Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ).
https://ria.ru/20231102/sanktsii-1907012983.html
сша
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экономика, сша, россия, московская биржа, национальный клиринговый центр (нкц)
Экономика, США, Россия, Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ)
Россияне смогут покупать и продавать доллары и евро через банки

ЦБ: граждане и компании по-прежнему смогут покупать и продавать доллары и евро

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. У компаний и граждан в России после введения США новых санкций сохранится возможность покупать и продавать доллары и евро через банки, их накоплениях в данных валютах вне опасности, заявили в Банке России.
Как уточнил регулятор, средства по вкладам и счетам в американской и европейской валюте будут выдаваться в прежнем режиме, определенном ЦБ.
Ранее в среду американский минфин ввел новый пакет санкций против России, в список попали Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ).
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ЭкономикаСШАРоссияМосковская биржаНациональный клиринговый центр (НКЦ)
 
 
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