https://ria.ru/20240612/dollar-1952423822.html

Россияне смогут покупать и продавать доллары и евро через банки

Россияне смогут покупать и продавать доллары и евро через банки - РИА Новости, 13.06.2024

Россияне смогут покупать и продавать доллары и евро через банки

У компаний и граждан в России после введения США новых санкций сохранится возможность покупать и продавать доллары и евро через банки, их накоплениях в данных... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-12T19:31

2024-06-12T19:31

2024-06-13T00:48

экономика

сша

россия

московская биржа

национальный клиринговый центр (нкц)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. У компаний и граждан в России после введения США новых санкций сохранится возможность покупать и продавать доллары и евро через банки, их накоплениях в данных валютах вне опасности, заявили в Банке России. Как уточнил регулятор, средства по вкладам и счетам в американской и европейской валюте будут выдаваться в прежнем режиме, определенном ЦБ.Ранее в среду американский минфин ввел новый пакет санкций против России, в список попали Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ).

https://ria.ru/20231102/sanktsii-1907012983.html

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, россия, московская биржа, национальный клиринговый центр (нкц)