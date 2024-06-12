https://ria.ru/20240612/dollar-1952423822.html
Россияне смогут покупать и продавать доллары и евро через банки
Россияне смогут покупать и продавать доллары и евро через банки - РИА Новости, 13.06.2024
Россияне смогут покупать и продавать доллары и евро через банки
У компаний и граждан в России после введения США новых санкций сохранится возможность покупать и продавать доллары и евро через банки, их накоплениях в данных... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-12T19:31
2024-06-12T19:31
2024-06-13T00:48
экономика
сша
россия
московская биржа
национальный клиринговый центр (нкц)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. У компаний и граждан в России после введения США новых санкций сохранится возможность покупать и продавать доллары и евро через банки, их накоплениях в данных валютах вне опасности, заявили в Банке России. Как уточнил регулятор, средства по вкладам и счетам в американской и европейской валюте будут выдаваться в прежнем режиме, определенном ЦБ.Ранее в среду американский минфин ввел новый пакет санкций против России, в список попали Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ).
https://ria.ru/20231102/sanktsii-1907012983.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, московская биржа, национальный клиринговый центр (нкц)
Экономика, США, Россия, Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ)
Россияне смогут покупать и продавать доллары и евро через банки
ЦБ: граждане и компании по-прежнему смогут покупать и продавать доллары и евро