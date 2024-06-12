Моргулов рассказал о неприятии другими странами попыток изолировать Россию
Моргулов: неприятие изоляции России проявилось при подготовке встречи по Украине
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Неприятие мировым большинством попыток Запада изолировать РФ четко проявилось при подготовке "мирной конференции" в Швейцарии, заявил в среду посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Неприятие мировым большинством попыток Запада изолировать Россию, путем обмана и принуждения затянуть в свои ряды развивающиеся государства в целях провоцирования блокового противостояния отчетливо проявилось при подготовке так называемой "мирной конференции" в Швейцарии", - заявил Моргулов, выступая с речью на приеме в российском посольстве в Пекине по случаю Дня России.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что Китай неоднократно подчеркивал, что мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны России и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов. Она подчеркнула, что Китаю сложно участвовать во встрече именно потому, что на этой встрече, вероятно, не удастся выполнить эти три пункта.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.