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Путин подписал закон о центрах раннего физического развития детей - РИА Новости, 12.06.2024
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10:33 12.06.2024 (обновлено: 11:01 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/deti-1952333909.html
Путин подписал закон о центрах раннего физического развития детей
Путин подписал закон о центрах раннего физического развития детей - РИА Новости, 12.06.2024
Путин подписал закон о центрах раннего физического развития детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в России понятие "центр раннего физического развития детей", документ размещен на сайте... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:33
2024-06-12T11:01
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в России понятие "центр раннего физического развития детей", документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Центры создаются в целях развития способностей детей к занятия физкультурой и спортом, выявления одаренных детей. Законом определяется понятие центра, учреждения наделяются правами и обязанностями. Центры будут осуществлять физическое воспитание и физическую подготовку детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, проводить мероприятия по оценке способностей детей к занятиям отдельными видами спорта, а также мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Правом развивать способности детей в сфере физкультуры наделяются организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования и (или) дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта. Законом также устанавливается, что особенности деятельности центров будут определяться Минспортом по согласованию с другими федеральными органами исполнительной власти.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о центрах раннего физического развития детей

Путин подписал закон о понятии центра раннего физического развития детей

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в России понятие "центр раннего физического развития детей", документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Центры создаются в целях развития способностей детей к занятия физкультурой и спортом, выявления одаренных детей. Законом определяется понятие центра, учреждения наделяются правами и обязанностями.
Центры будут осуществлять физическое воспитание и физическую подготовку детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, проводить мероприятия по оценке способностей детей к занятиям отдельными видами спорта, а также мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Правом развивать способности детей в сфере физкультуры наделяются организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования и (или) дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта.
Законом также устанавливается, что особенности деятельности центров будут определяться Минспортом по согласованию с другими федеральными органами исполнительной власти.
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