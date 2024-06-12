https://ria.ru/20240612/deti-1952333909.html
Путин подписал закон о центрах раннего физического развития детей
Путин подписал закон о центрах раннего физического развития детей - РИА Новости, 12.06.2024
Путин подписал закон о центрах раннего физического развития детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в России понятие "центр раннего физического развития детей", документ размещен на сайте... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:33
2024-06-12T10:33
2024-06-12T11:01
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в России понятие "центр раннего физического развития детей", документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Центры создаются в целях развития способностей детей к занятия физкультурой и спортом, выявления одаренных детей. Законом определяется понятие центра, учреждения наделяются правами и обязанностями. Центры будут осуществлять физическое воспитание и физическую подготовку детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, проводить мероприятия по оценке способностей детей к занятиям отдельными видами спорта, а также мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Правом развивать способности детей в сфере физкультуры наделяются организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования и (или) дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта. Законом также устанавливается, что особенности деятельности центров будут определяться Минспортом по согласованию с другими федеральными органами исполнительной власти.
https://rsport.ria.ru/20230901/sport-1893756767.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о центрах раннего физического развития детей
Путин подписал закон о понятии центра раннего физического развития детей
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в России понятие "центр раннего физического развития детей", документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
.
Центры создаются в целях развития способностей детей к занятия физкультурой и спортом, выявления одаренных детей. Законом определяется понятие центра, учреждения наделяются правами и обязанностями.
Центры будут осуществлять физическое воспитание и физическую подготовку детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, проводить мероприятия по оценке способностей детей к занятиям отдельными видами спорта, а также мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Правом развивать способности детей в сфере физкультуры наделяются организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования и (или) дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта.
Законом также устанавливается, что особенности деятельности центров будут определяться Минспортом по согласованию с другими федеральными органами исполнительной власти.