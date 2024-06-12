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Десантники сорвали ротацию ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 12.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 12.06.2024 (обновлено: 09:46 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/desantniki-1952312175.html
Десантники сорвали ротацию ВСУ под Часовым Яром
Десантники сорвали ротацию ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 12.06.2024
Десантники сорвали ротацию ВСУ под Часовым Яром
Личный состав ВСУ был уничтожен расчетом противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" артиллерийского полка Костромского соединения... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T05:04
2024-06-12T09:46
специальная военная операция на украине
россия
часов яр
донбасс
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Личный состав ВСУ был уничтожен расчетом противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" артиллерийского полка Костромского соединения Воздушно-десантных войск при попытке привести ротацию под населенным пунктом Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведгруппа ВДВ обнаружила выдвигающиеся подразделения ВСУ для ротации на позициях, для их уничтожения был направлен расчет ПТРК. Подпустив противника на расстояние точного выстрела, десантники совершили пуск управляемой ракетой из ПТРК "Фагот", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что подразделения ВДВ продолжают выполнять боевые задачи по обнаружению и уничтожению противника в зоне проведения СВО.
https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952296728.html
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Уничтожение противника у Часова Яра
Костромские десантники обнаружили передвижение военнослужащих ВСУ у Часова Яра. Подпустив противника на расстояние точного выстрела, десантники совершили пуск управляемой ракетой из ПТРК «Фагот». Минобороны публикует кадры расчётов БПЛА.
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россия, часов яр, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники сорвали ротацию ВСУ под Часовым Яром

МО: расчет ПТРК "Фагот" десантников уничтожил личный состав ВСУ под Часовым Яром

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Личный состав ВСУ был уничтожен расчетом противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" артиллерийского полка Костромского соединения Воздушно-десантных войск при попытке привести ротацию под населенным пунктом Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Разведгруппа ВДВ обнаружила выдвигающиеся подразделения ВСУ для ротации на позициях, для их уничтожения был направлен расчет ПТРК. Подпустив противника на расстояние точного выстрела, десантники совершили пуск управляемой ракетой из ПТРК "Фагот", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что подразделения ВДВ продолжают выполнять боевые задачи по обнаружению и уничтожению противника в зоне проведения СВО.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧасов ЯрДонбассВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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