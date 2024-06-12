https://ria.ru/20240612/desantniki-1952312175.html

Десантники сорвали ротацию ВСУ под Часовым Яром

Десантники сорвали ротацию ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 12.06.2024

Десантники сорвали ротацию ВСУ под Часовым Яром

Личный состав ВСУ был уничтожен расчетом противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" артиллерийского полка Костромского соединения... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T05:04

2024-06-12T05:04

2024-06-12T09:46

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Личный состав ВСУ был уничтожен расчетом противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" артиллерийского полка Костромского соединения Воздушно-десантных войск при попытке привести ротацию под населенным пунктом Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведгруппа ВДВ обнаружила выдвигающиеся подразделения ВСУ для ротации на позициях, для их уничтожения был направлен расчет ПТРК. Подпустив противника на расстояние точного выстрела, десантники совершили пуск управляемой ракетой из ПТРК "Фагот", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что подразделения ВДВ продолжают выполнять боевые задачи по обнаружению и уничтожению противника в зоне проведения СВО.

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Уничтожение противника у Часова Яра Костромские десантники обнаружили передвижение военнослужащих ВСУ у Часова Яра. Подпустив противника на расстояние точного выстрела, десантники совершили пуск управляемой ракетой из ПТРК «Фагот». Минобороны публикует кадры расчётов БПЛА. 2024-06-12T05:04 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, часов яр, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность