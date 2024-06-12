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Швейцарский депутат подрался с полицией из-за визита спикера Рады - РИА Новости, 12.06.2024
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15:58 12.06.2024 (обновлено: 16:33 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/deputat-1952382125.html
Швейцарский депутат подрался с полицией из-за визита спикера Рады
Швейцарский депутат подрался с полицией из-за визита спикера Рады - РИА Новости, 12.06.2024
Швейцарский депутат подрался с полицией из-за визита спикера Рады
Швейцарский депутат Томас Аески от крупнейшей партии в парламенте страны "Демократический союз центра" (UDC) подрался с полицейскими в парламенте, так как ему... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:58
2024-06-12T16:33
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руслан стефанчук
владимир зеленский
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ЖЕНЕВА, 12 июн — РИА Новости. Швейцарский депутат Томас Аески от крупнейшей партии в парламенте страны "Демократический союз центра" (UDC) подрался с полицейскими в парламенте, так как ему заблокировали проход из-за фотосессии спикера украинской Верховной рады Руслана Стефанчука, сообщила пресс-служба парламента и сам депутат, который опубликовал видео инцидента в соцсети X. &quot;Как можно видеть на видео, я не дал себя остановить. Речь о том, что во время сессии парламентская работа имеет приоритет над зарубежными государственными визитами&quot;, — написал политик, опубликовав видео инцидента.Пресс-служба парламента Швейцарии уточнила, что инцидент произошел с полицейскими, которые обеспечивали безопасность спикера украинской Рады во время фотосессии. На кадрах видно, как депутата, спускающегося по лестнице, отталкивают и останавливают двое полицейских. Потом его отпускают.&quot;Я никогда такого не видел. По всей лестнице здания Дворца федеральные полицейские, вооруженные автоматами, препятствуют свободному передвижению людей и членов парламента по зданию. Это неправильно!&quot; — также пожаловался в соцсети X из-за визита спикера Верховной рады швейцарский депутат Кристиан Вассерфален.Спикер украинской Рады Руслан Стефанчук 12 июня находится с официальным визитом в парламенте Швейцарии, чтобы обсудить дипломатическую и гуманитарную поддержку Берна Киеву. В июне 2023 года Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед швейцарскими депутатами, несмотря на критику со стороны Швейцарской народной партии. Так, глава парламентской фракции UDC Томас Эши выразил несогласие с тем, что аппарат Федерального собрания страны разрешил Зеленскому выступить перед депутатами, расценив видеообращение как попытку украинской стороны напрямую повлиять на поставки оружия Киеву.
https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948280311.html
https://ria.ru/20240606/sammit-1950853077.html
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в мире, швейцария, киев, берн (кантон), руслан стефанчук, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Швейцария, Киев, Берн (кантон), Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Швейцарский депутат подрался с полицией из-за визита спикера Рады

Швейцарский депутат подрался с полицией в парламенте из-за визита спикера Рады

Швейцарский депутат Томас Аески подрался с полицейскими в парламенте. Кадр видео очевидца
Швейцарский депутат Томас Аески подрался с полицейскими в парламенте. Кадр видео очевидца
Швейцарский депутат Томас Аески подрался с полицейскими в парламенте. Кадр видео очевидца
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ЖЕНЕВА, 12 июн — РИА Новости. Швейцарский депутат Томас Аески от крупнейшей партии в парламенте страны "Демократический союз центра" (UDC) подрался с полицейскими в парламенте, так как ему заблокировали проход из-за фотосессии спикера украинской Верховной рады Руслана Стефанчука, сообщила пресс-служба парламента и сам депутат, который опубликовал видео инцидента в соцсети X.
«

"Как можно видеть на видео, я не дал себя остановить. Речь о том, что во время сессии парламентская работа имеет приоритет над зарубежными государственными визитами", — написал политик, опубликовав видео инцидента.

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Пресс-служба парламента Швейцарии уточнила, что инцидент произошел с полицейскими, которые обеспечивали безопасность спикера украинской Рады во время фотосессии.
На кадрах видно, как депутата, спускающегося по лестнице, отталкивают и останавливают двое полицейских. Потом его отпускают.
«

"Я никогда такого не видел. По всей лестнице здания Дворца федеральные полицейские, вооруженные автоматами, препятствуют свободному передвижению людей и членов парламента по зданию. Это неправильно!" — также пожаловался в соцсети X из-за визита спикера Верховной рады швейцарский депутат Кристиан Вассерфален.

Спикер украинской Рады Руслан Стефанчук 12 июня находится с официальным визитом в парламенте Швейцарии, чтобы обсудить дипломатическую и гуманитарную поддержку Берна Киеву.
В июне 2023 года Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед швейцарскими депутатами, несмотря на критику со стороны Швейцарской народной партии. Так, глава парламентской фракции UDC Томас Эши выразил несогласие с тем, что аппарат Федерального собрания страны разрешил Зеленскому выступить перед депутатами, расценив видеообращение как попытку украинской стороны напрямую повлиять на поставки оружия Киеву.
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