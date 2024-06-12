Швейцарский депутат подрался с полицией из-за визита спикера Рады
Швейцарский депутат подрался с полицией в парламенте из-за визита спикера Рады
Швейцарский депутат Томас Аески подрался с полицейскими в парламенте. Кадр видео очевидца
Швейцарский депутат Томас Аески подрался с полицейскими в парламенте. Кадр видео очевидца
ЖЕНЕВА, 12 июн — РИА Новости. Швейцарский депутат Томас Аески от крупнейшей партии в парламенте страны "Демократический союз центра" (UDC) подрался с полицейскими в парламенте, так как ему заблокировали проход из-за фотосессии спикера украинской Верховной рады Руслана Стефанчука, сообщила пресс-служба парламента и сам депутат, который опубликовал видео инцидента в соцсети X.
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"Как можно видеть на видео, я не дал себя остановить. Речь о том, что во время сессии парламентская работа имеет приоритет над зарубежными государственными визитами", — написал политик, опубликовав видео инцидента.
Пресс-служба парламента Швейцарии уточнила, что инцидент произошел с полицейскими, которые обеспечивали безопасность спикера украинской Рады во время фотосессии.
На кадрах видно, как депутата, спускающегося по лестнице, отталкивают и останавливают двое полицейских. Потом его отпускают.
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"Я никогда такого не видел. По всей лестнице здания Дворца федеральные полицейские, вооруженные автоматами, препятствуют свободному передвижению людей и членов парламента по зданию. Это неправильно!" — также пожаловался в соцсети X из-за визита спикера Верховной рады швейцарский депутат Кристиан Вассерфален.
Спикер украинской Рады Руслан Стефанчук 12 июня находится с официальным визитом в парламенте Швейцарии, чтобы обсудить дипломатическую и гуманитарную поддержку Берна Киеву.
В июне 2023 года Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед швейцарскими депутатами, несмотря на критику со стороны Швейцарской народной партии. Так, глава парламентской фракции UDC Томас Эши выразил несогласие с тем, что аппарат Федерального собрания страны разрешил Зеленскому выступить перед депутатами, расценив видеообращение как попытку украинской стороны напрямую повлиять на поставки оружия Киеву.