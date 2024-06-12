https://ria.ru/20240612/den_rossii-1952407421.html

На земле и в небе: как в России отметили государственный праздник

На земле и в небе: как в России отметили государственный праздник - РИА Новости, 12.06.2024

На земле и в небе: как в России отметили государственный праздник

Праздник День России связан с принятием 12 июня 1990 года декларации о независимости РСФСР. Документ заложил основы для создания Российской Федерации и ее главного закона – Конституции. Долгое время дату называли днем принятия Декларации о государственном суверенитете России, но с 2002 года было решено называть – Днем России.

2024-06-12T17:45

2024-06-12T17:45

2024-06-12T17:45

видео

общество

россия

день россии

рсфср

казань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952395377_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cc2789995a1e71b9206269eb132341d.jpg

Сегодня отмечается День России. Во всех регионах страны прошли сотни акций, приуроченных к этой дате.В Казани в канун Дня России развернули самый большой в стране триколор. На акцию пришли более 500 человек, среди них были активисты и общественные деятели.Пилотажная группа "Первый полет" устроили яркое авиашоу в московском небе.Огромный государственный флаг развернули и в Перми. Кроме того, на улицах города волонтеры раздавали всем прохожим ленточки в цветах российского триколора.В Красноярске к дате установили самый высокий флагшток за Уралом.

россия

рсфср

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

На земле и в небе: как в России отметили государственный праздник Сегодня отмечается День России. Во всех регионах страны прошли сотни акций, приуроченных к этой дате. В Казани в канун Дня России развернули самый большой в стране триколор. На акцию пришли более 500 человек, среди них были активисты и общественные деятели. Пилотажная группа "Первый полет" устроили яркое авиашоу в московском небе. Огромный государственный флаг развернули и в Перми. Кроме того, на улицах города волонтеры раздавали всем прохожим ленточки в цветах российского триколора. В Красноярске к дате установили самый высокий флагшток за Уралом. Праздник День России связан с принятием 12 июня 1990 года декларации о независимости РСФСР. Документ заложил основы для создания Российской Федерации и ее главного закона – Конституции. Долгое время дату называли днем принятия Декларации о государственном суверенитете России, но с 2002 года было решено называть – Днем России. 2024-06-12T17:45 true PT1M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

видео, общество, россия, день россии, рсфср, казань, видео