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На земле и в небе: как в России отметили государственный праздник
На земле и в небе: как в России отметили государственный праздник - РИА Новости, 12.06.2024
На земле и в небе: как в России отметили государственный праздник
Праздник День России связан с принятием 12 июня 1990 года декларации о независимости РСФСР. Документ заложил основы для создания Российской Федерации и ее главного закона – Конституции. Долгое время дату называли днем принятия Декларации о государственном суверенитете России, но с 2002 года было решено называть – Днем России.
2024-06-12T17:45
2024-06-12T17:45
2024-06-12T17:45
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Сегодня отмечается День России. Во всех регионах страны прошли сотни акций, приуроченных к этой дате.В Казани в канун Дня России развернули самый большой в стране триколор. На акцию пришли более 500 человек, среди них были активисты и общественные деятели.Пилотажная группа "Первый полет" устроили яркое авиашоу в московском небе.Огромный государственный флаг развернули и в Перми. Кроме того, на улицах города волонтеры раздавали всем прохожим ленточки в цветах российского триколора.В Красноярске к дате установили самый высокий флагшток за Уралом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952395377_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c640f25be93486d460763256c31f4b57.jpg
На земле и в небе: как в России отметили государственный праздник
Сегодня отмечается День России. Во всех регионах страны прошли сотни акций, приуроченных к этой дате.
В Казани в канун Дня России развернули самый большой в стране триколор. На акцию пришли более 500 человек, среди них были активисты и общественные деятели.
Пилотажная группа "Первый полет" устроили яркое авиашоу в московском небе.
Огромный государственный флаг развернули и в Перми. Кроме того, на улицах города волонтеры раздавали всем прохожим ленточки в цветах российского триколора.
В Красноярске к дате установили самый высокий флагшток за Уралом.
Праздник День России связан с принятием 12 июня 1990 года декларации о независимости РСФСР. Документ заложил основы для создания Российской Федерации и ее главного закона – Конституции. Долгое время дату называли днем принятия Декларации о государственном суверенитете России, но с 2002 года было решено называть – Днем России.
2024-06-12T17:45
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PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, общество, россия, день россии, рсфср, казань, видео
Видео, Общество, Россия, День России, РСФСР, Казань
На земле и в небе: как в России отметили государственный праздник
Праздник День России связан с принятием 12 июня 1990 года декларации о независимости РСФСР. Документ заложил основы для создания Российской Федерации и ее главного закона – Конституции. Долгое время дату называли днем принятия Декларации о государственном суверенитете России, но с 2002 года было решено называть – Днем России.
2024-06-12T17:45
true
PT1M16S
На земле и в небе: как в России отметили государственный праздник
Праздник День России связан с принятием 12 июня 1990 года декларации о независимости РСФСР. Документ заложил основы для создания Российской Федерации и ее главного закона – Конституции. Долгое время дату называли днем принятия Декларации о государственном суверенитете России, но с 2002 года было решено называть – Днем России.
Сегодня отмечается День России. Во всех регионах страны прошли сотни акций, приуроченных к этой дате.
В Казани в канун Дня России развернули самый большой в стране триколор. На акцию пришли более 500 человек, среди них были активисты и общественные деятели.
Пилотажная группа "Первый полет" устроили яркое авиашоу в московском небе.
Огромный государственный флаг развернули и в Перми. Кроме того, на улицах города волонтеры раздавали всем прохожим ленточки в цветах российского триколора.
В Красноярске к дате установили самый высокий флагшток за Уралом.