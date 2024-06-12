https://ria.ru/20240612/buynaksk-1952437456.html

В Буйнакске ввели режим повышенной готовности из-за массового отравления

В Буйнакске ввели режим повышенной готовности из-за массового отравления - РИА Новости, 12.06.2024

В Буйнакске ввели режим повышенной готовности из-за массового отравления

Режим повышенной готовность введен в дагестанском Буйнакске для ликвидации последствий вспышки острых кишечных инфекций, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T21:06

2024-06-12T21:06

2024-06-12T21:06

происшествия

буйнакск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое отравление в буйнакске

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МАХАЧКАЛА, 12 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовность введен в дагестанском Буйнакске для ликвидации последствий вспышки острых кишечных инфекций, сообщает пресс-служба администрации города. С 7 июня жители Буйнакска стали обращаться в медучреждения города с симптомами отравления. По данным минздрава республики, в общей сложности с кишечной инфекцией госпитализировано 164 человека, также многие горожане лечатся амбулаторно. В городской больнице, по данным на вечер среды, лечатся 100 больных с симптомами тошноты, рвоты и диареи. "…Администрация городского округа "город Буйнакск" постановляет: ввести временно на территории городского округа "город Буйнакск" с 18.00 ч (мск) 12 июня 2024 года и до особого распоряжения для органов управления сил и средств звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим "Повышенная готовность" для ликвидации последствий сложной эпидемической ситуации по острым кишечным инфекциям", – говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, постановлением мэрии до особого распоряжения приостановлена работа дошкольных учреждений и пришкольных лагерей города. Специалисты Роспотребнадзора ранее установили, что вспышка кишечной инфекции в Буйнакске произошла из-за водопроводной воды. В шести случаях у заболевших обнаружен микс кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. В связи с отравлением людей возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, в предприятии прошли обыски. По данным следствия, люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.

https://ria.ru/20240603/proisshestvie-1950266359.html

https://ria.ru/20240611/buynaksk-1952078963.html

буйнакск

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происшествия, буйнакск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление в буйнакске