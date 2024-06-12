https://ria.ru/20240612/boliviya-1952346792.html
Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы
Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы - РИА Новости, 12.06.2024
Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы
Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы, шоколада и алкоголя, заявил президент Боливии Луис Арсе в эфире Bolivia TV. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:29
2024-06-12T12:29
2024-06-12T12:29
экономика
россия
боливия
луис арсе
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы, шоколада и алкоголя, заявил президент Боливии Луис Арсе в эфире Bolivia TV. "Боливия предложила экспортировать в Россию кофейные зерна, консервированные ананасы, сингани (крепкий алкогольный боливийский напиток), бананы, высокогорное вино, вяленое мясо ламы, шоколад, киноа, консервированные сердцевины пальм и другие продукты", - заявил Арсе на пресс-конференции. Ранее президент РФ Владимир Путин на переговорах с Арсе заявил, что товарооборот России и Боливии в денежном выражении пока небольшой, но имеет хорошие тенденции к росту.
https://ria.ru/20240608/postavki-1951570779.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, боливия, луис арсе, владимир путин
Экономика, Россия, Боливия, Луис Арсе, Владимир Путин
Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы
Президент Боливии Арсе предложил России начать экспорт вяленого мяса ламы