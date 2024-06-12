https://ria.ru/20240612/boliviya-1952346792.html

Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы

Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы - РИА Новости, 12.06.2024

Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы

Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы, шоколада и алкоголя, заявил президент Боливии Луис Арсе в эфире Bolivia TV. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:29

2024-06-12T12:29

2024-06-12T12:29

экономика

россия

боливия

луис арсе

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600573244_0:237:1920:1317_1920x0_80_0_0_2146b6879a7f31f3e5c38902ec55e27b.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы, шоколада и алкоголя, заявил президент Боливии Луис Арсе в эфире Bolivia TV. "Боливия предложила экспортировать в Россию кофейные зерна, консервированные ананасы, сингани (крепкий алкогольный боливийский напиток), бананы, высокогорное вино, вяленое мясо ламы, шоколад, киноа, консервированные сердцевины пальм и другие продукты", - заявил Арсе на пресс-конференции. Ранее президент РФ Владимир Путин на переговорах с Арсе заявил, что товарооборот России и Боливии в денежном выражении пока небольшой, но имеет хорошие тенденции к росту.

https://ria.ru/20240608/postavki-1951570779.html

россия

боливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, россия, боливия, луис арсе, владимир путин