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Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы - РИА Новости, 12.06.2024
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12:29 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/boliviya-1952346792.html
Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы
Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы - РИА Новости, 12.06.2024
Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы
Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы, шоколада и алкоголя, заявил президент Боливии Луис Арсе в эфире Bolivia TV. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:29
2024-06-12T12:29
экономика
россия
боливия
луис арсе
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы, шоколада и алкоголя, заявил президент Боливии Луис Арсе в эфире Bolivia TV. "Боливия предложила экспортировать в Россию кофейные зерна, консервированные ананасы, сингани (крепкий алкогольный боливийский напиток), бананы, высокогорное вино, вяленое мясо ламы, шоколад, киноа, консервированные сердцевины пальм и другие продукты", - заявил Арсе на пресс-конференции. Ранее президент РФ Владимир Путин на переговорах с Арсе заявил, что товарооборот России и Боливии в денежном выражении пока небольшой, но имеет хорошие тенденции к росту.
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экономика, россия, боливия, луис арсе, владимир путин
Экономика, Россия, Боливия, Луис Арсе, Владимир Путин
Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы

Президент Боливии Арсе предложил России начать экспорт вяленого мяса ламы

© Pixabay / connyklameth69Фуникулер над городом Ла-Пас в Боливии
Фуникулер над городом Ла-Пас в Боливии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Pixabay / connyklameth69
Фуникулер над городом Ла-Пас в Боливии . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы, шоколада и алкоголя, заявил президент Боливии Луис Арсе в эфире Bolivia TV.
"Боливия предложила экспортировать в Россию кофейные зерна, консервированные ананасы, сингани (крепкий алкогольный боливийский напиток), бананы, высокогорное вино, вяленое мясо ламы, шоколад, киноа, консервированные сердцевины пальм и другие продукты", - заявил Арсе на пресс-конференции.
Ранее президент РФ Владимир Путин на переговорах с Арсе заявил, что товарооборот России и Боливии в денежном выражении пока небольшой, но имеет хорошие тенденции к росту.
Президент Боливии Луис Арсе - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Глава Боливии и "Роснефть" обсудили возможные поставки жидких углеводородов
8 июня, 02:28
 
ЭкономикаРоссияБоливияЛуис АрсеВладимир Путин
 
 
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