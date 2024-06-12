https://ria.ru/20240612/bmp-1952389327.html

Украина планирует до конца года произвести первую БМП Lynx

Украина планирует до конца года произвести первую БМП Lynx - РИА Новости, 12.06.2024

Украина планирует до конца года произвести первую БМП Lynx

Киев рассчитывает до конца этого года произвести первую бронемашину Lynx на территории Украины совместно с германским оборонным концерном Rheinmetall, сообщил в РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:37

2024-06-12T16:37

2024-06-12T16:37

специальная военная операция на украине

украина

россия

германия

сергей лавров

дмитрий песков

нато

укроборонпром

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Киев рассчитывает до конца этого года произвести первую бронемашину Lynx на территории Украины совместно с германским оборонным концерном Rheinmetall, сообщил в среду министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в марте прошлого года сообщал, что предприятие планирует открыть на Украине завод по ремонту и производству боевых танков стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основал совместное предприятие с госконцерном "Укроборонпромом" (переименован в АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП). "Мы сегодня объявили вместе с компанией Rheinmetall - это большой немецкий концерн, о том, что мы начинаем на Украине производство БМП, которая называется Lynx, и до конца этого года будет произведена такая первая машина на Украине", - сказал Камышин в видео, опубликованном на сайте агентства Укринформ. Он добавил, что планируется профинансировать закупку такого производства за счет средств немецкого правительства и добавил, что до сих пор немецкая сторона шла навстречу и поддерживала украинские инициативы. В качестве примера отметил, что накануне вместе с руководством Rheinmetall открыли производственный цех на территории Украины, осуществляющий ремонт БМП Marder, финансируется средствами правительства ФРГ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952358612.html

https://ria.ru/20240612/vsu-1952340955.html

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украина, россия, германия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, укроборонпром