https://ria.ru/20240612/blokirovka-1952312019.html

В России могут по умолчанию заблокировать звонки из-за границы, пишут СМИ

В России могут по умолчанию заблокировать звонки из-за границы, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024

В России могут по умолчанию заблокировать звонки из-за границы, пишут СМИ

Роскомнадзор изучает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию для защиты абонентов от угрозы мошенничества, пишут "Известия". РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T05:07

2024-06-12T05:07

2024-06-12T05:07

общество

технологии

россия

украина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

мошенничество

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Роскомнадзор изучает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию для защиты абонентов от угрозы мошенничества, пишут "Известия"."В Роскомнадзоре рассматривают возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию — таким образом операторы связи могут защитить своих абонентов от угрозы со стороны мошенников. По данным ведомства, в настоящее время фиксируется многократный рост мошеннических звонков из Украины и других стран", — говорится в материале.Как пояснили изданию в ведомстве, решение по использованию данной меры в случае ее введения будет принимать сам абонент: появится возможность выбора, принимать или не принимать входящие звонки из-за рубежа, либо ограничиться лишь приемом звонков с заграничных номеров из списка контактов.Как подчеркнули изданию в пресс-службе ведомства, Роскомнадзор еще прорабатывает с операторами связи нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов.В конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство планирует внести в Госдуму законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны, в том числе роботизированные.В России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля. За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч, юрлица — от 300 тысяч до миллиона рублей.

https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951005497.html

https://ria.ru/20240606/zhertva-1950979452.html

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общество, технологии, россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мошенничество