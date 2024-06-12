https://ria.ru/20240612/blokirovka-1952312019.html
В России могут по умолчанию заблокировать звонки из-за границы, пишут СМИ
В России могут по умолчанию заблокировать звонки из-за границы, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024
В России могут по умолчанию заблокировать звонки из-за границы, пишут СМИ
Роскомнадзор изучает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию для защиты абонентов от угрозы мошенничества, пишут "Известия". РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T05:07
2024-06-12T05:07
2024-06-12T05:07
общество
технологии
россия
украина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/09/1548240978_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a1f6f0a7fbbeec9c42b820b4b404bf88.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Роскомнадзор изучает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию для защиты абонентов от угрозы мошенничества, пишут "Известия"."В Роскомнадзоре рассматривают возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию — таким образом операторы связи могут защитить своих абонентов от угрозы со стороны мошенников. По данным ведомства, в настоящее время фиксируется многократный рост мошеннических звонков из Украины и других стран", — говорится в материале.Как пояснили изданию в ведомстве, решение по использованию данной меры в случае ее введения будет принимать сам абонент: появится возможность выбора, принимать или не принимать входящие звонки из-за рубежа, либо ограничиться лишь приемом звонков с заграничных номеров из списка контактов.Как подчеркнули изданию в пресс-службе ведомства, Роскомнадзор еще прорабатывает с операторами связи нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов.В конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство планирует внести в Госдуму законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны, в том числе роботизированные.В России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля. За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч, юрлица — от 300 тысяч до миллиона рублей.
https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951005497.html
https://ria.ru/20240606/zhertva-1950979452.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/09/1548240978_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bd51b01af5042a637095e6fca085c173.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мошенничество
Общество, Технологии, Россия, Украина, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Мошенничество
В России могут по умолчанию заблокировать звонки из-за границы, пишут СМИ
"Известия": РКН предложил блокировать звонки из-за рубежа для борьбы со спамом